Ônibus de graça no Brasil? Quase 100 cidades já oferecem

No Brasil, uma iniciativa chamada tarifa zero, ou simplesmente “passe livre,” está fazendo sucesso e ganhando cada vez mais adeptos de pessoas que escolham o ônibus como principal meio de transporte. Ela não é uma política nacional e ainda não chegou às grandes cidades, mas já está mudando a realidade de muitas localidades pelo país afora. Acompanhe a leitura abaixo e entenda como o sistema funciona.

Mais de 100 cidades brasileiras já possuem o sistema de Tarifa Zero, também conhecido como Passe Livre. — Foto: Reprodução / Agência Brasil

Seu ‘busão’ de graça

A política de tarifa zero, também conhecida como passe livre, tem se expandido no Brasil, proporcionando uma realidade cada vez mais presente em várias cidades do país.

Embora não seja uma política nacional e ainda não tenha abraçado as grandes metrópoles, o acesso gratuito ao transporte público tem ganhado terreno. Atualmente, quase 100 cidades brasileiras já aderiram a essa iniciativa, tornando o deslocamento ágil e prático para muitos de seus habitantes.

Prossiga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a iniciativa que tem ajudado muitos brasileiros em diversas regiões do país.

Ônibus de graça no Brasil: um caminho para a mobilidade urbana

Essa medida se apresenta como um alento para muitos brasileiros que, por conta de dificuldades financeiras, muitas vezes se veem impossibilitados de utilizar o transporte público como meio de locomoção.

O passe livre garante acesso gratuito a serviços de qualidade, como ônibus e, em alguns casos, também abrange outros modos de transporte, como metrô e trens.

A importância dessa política pública é inegável nas cidades modernas, pois não apenas facilita o deslocamento da população, mas também contribui para a redução do trânsito nas vias urbanas.

Diversas Fontes de Financiamento

O financiamento desse modelo de transporte varia, podendo ser proveniente do orçamento do município ou de outras fontes. Em algumas cidades, como Maricá, no Rio de Janeiro, o programa é financiado com recursos provenientes da exploração de petróleo, demonstrando a diversidade de fontes de financiamento existentes.

Para tornar a informação sobre as cidades que adotam a tarifa zero mais acessível, a Coalizão Triplo Zero disponibiliza informações detalhadas sobre essas iniciativas e um mapa das cidades com essa política em seu site. Confira na imagem, logo abaixo.

Em quais cidades brasileiras existe o Passe Livre?

Atualmente, 84 cidades no Brasil já implementaram a tarifa zero em seu transporte público de forma integral, enquanto sete aplicam o modelo de forma parcial. A maioria dessas cidades é de porte médio, com populações variando entre 3 mil e 300 mil habitantes.

A adesão a essa política é notável em vários estados brasileiros, com São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro liderando o movimento. No entanto, o passe livre pode ser encontrado em praticamente todas as regiões do país.

Algumas das principais cidades que já adotaram a tarifa zero incluem Caucaia – CE (com 355 mil habitantes), Maricá – RJ (com 197 mil habitantes), Ibirité – MG (com 170 mil habitantes), São Caetano do Sul – SP (com 165 mil habitantes), Paranaguá – PR (com 145 mil habitantes) e Balneário Camboriú – SC (com 139 mil habitantes).

Além disso, quatro capitais – São Paulo, Cuiabá, Fortaleza e Palmas – já consideram a possibilidade de adotar o passe livre em um futuro próximo, demonstrando a expansão dessa política.

Aumento na busca pelo transporte público

A adoção da tarifa zero tem tido um impacto significativo no aumento da utilização do transporte público. Isso foi evidenciado durante o segundo turno das eleições de 2022, que representou o primeiro grande teste nacional para essa iniciativa, revelando resultados notáveis.

Em cidades como Recife e Belo Horizonte, a demanda por transporte público aumentou em impressionantes 115% e 60%, respectivamente, em comparação aos domingos regulares.

Isso demonstra como a tarifa zero influencia positivamente o uso do transporte coletivo, tornando-o mais atrativo para a população e contribuindo para um trânsito mais eficiente em todas as dimensões.

