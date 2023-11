Dados revelam 15 profissões que causam depressão

Em um mundo em constante movimento, onde as obrigações e responsabilidades ocupam a maior parte do nosso tempo, a depressão, está se tornando a segunda maior causa de afastamentos do trabalho.

Esta doença que pode ser invisível, está perdendo apenas para as Lesões por Esforço Repetitivo (LER), de acordo com dados do Senado Federal.

A seguir, continue lendo para saber quais são as 15 profissões com maior propensão a causar depressão no trabalhador.

Veja 15 profissões que podem desencadear depressão/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Depressão afeta trabalhadores em diferentes áreas de atuação

Neste artigo vamos investigar algumas profissões propensas ao desenvolvimento da depressão, com base em informações da revista Health, do Ministério da Previdência Social e do Instituto SWNS. Destacaremos os desafios enfrentados por esses profissionais, que testam sua saúde mental.

A depressão é uma batalha interna complexa, onde fatores biológicos e químicos se entrelaçam com as complexidades da vida social.

Ela se alimenta das cobranças implacáveis no trabalho, da ansiedade que nos cerca, das rotinas que nos drenam a energia e das tensões constantes que permeiam nossas vidas.

A seguir, confira as 15 profissões em que o trabalhador está mais propenso a desenvolver depressão em algum momento da carreira:

Policiais e Profissionais de Segurança

Expostos a riscos constantes, jornadas extenuantes, ambientes violentos e pressões hierárquicas, policiais e profissionais de segurança enfrentam o estresse, o que pode desencadear a depressão.



Garçons

Lidando com longas horas de trabalho, ficando em pé por longos períodos e recebendo salários frequentemente baixos, os garçons enfrentam desgaste emocional, especialmente ao lidar com clientes rudes.



Assistentes Sociais

Enfrentando situações graves, como abuso infantil e violência doméstica, os assistentes sociais ficam expostos constantemente a cenários difíceis, o que pode levar à depressão. Muitos também fazem sacrifícios pessoais por conta da sua vocação.



Profissionais de Telemarketing

O setor de telemarketing, com alta rotatividade e salários frequentemente baixos, coloca pressão sobre seus profissionais para atingir metas e enfrentar clientes difíceis, afetando sua saúde mental.



Profissionais de Saúde

Enfermeiros, cuidadores e outros profissionais de saúde enfrentam turnos exaustivos, plantões consecutivos e falta de reconhecimento. O contato constante com a morte e pacientes gravemente doentes é emocionalmente desafiador. Médicos, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem e socorristas também enfrentam desafios semelhantes devido a jornadas longas e situações emocionalmente intensas.



Professores

Com baixos salários e frequentemente lecionando em várias escolas, os professores enfrentam pressões de diretores, equipes pedagógicas e pais de alunos. A falta de recursos nas escolas e os gastos pessoais para melhorar o ensino agravam o estresse.



Artistas e escritores

A incerteza nos pagamentos causa ansiedade para artistas e escritores, que lidam com horários irregulares de trabalho, isolamento e a constante necessidade de criatividade, o que pode resultar em depressão.



Consultores financeiros e contadores

Lidando com a responsabilidade de cuidar do dinheiro de diversos clientes e sujeitos a variáveis incontroláveis, como flutuações do mercado financeiro, esses profissionais enfrentam pressões que aumentam o risco de depressão.



Profissionais de Apoio Administrativo

Englobando secretários, atendentes e outros profissionais, eles lidam com cobranças frequentes, resolvendo problemas sem poder de decisão, enfrentando salários baixos que ampliam o estresse.



Trabalhadores de linhas de montagem

Trabalhando em ambientes monótonos e repetitivos, esses profissionais enfrentam riscos para a saúde mental devido à falta de variedade nas tarefas e à pressão para atingir metas de produção.



Profissionais de Recursos Humanos

Lidando com situações delicadas, como demissões e conflitos no local de trabalho, profissionais de RH enfrentam pressão emocional constante, o que aumenta o risco de depressão.



Leia mais: Depressão e trabalho: quando a doença pode aposentar uma pessoa?



Advogados

Prazos rigorosos, carga de trabalho pesada e a natureza litigiosa de seu trabalho causam altos níveis de estresse para advogados, contribuindo para problemas de saúde mental, incluindo a depressão.



Trabalhadores de plataformas de delivery

Enfrentando longas jornadas de trabalho, pressão para cumprir metas de entrega e exposição ao trânsito caótico, trabalhadores de entregas estão sujeitos a um estresse significativo, aumentando o risco de depressão.

Profissionais de TI (Tecnologia da Informação)

Com prazos apertados, demandas de resolução rápida de problemas e a pressão de manter sistemas e redes funcionando sem interrupções, profissionais de TI enfrentam riscos para a saúde mental.



Trabalhadores da Indústria de Entretenimento

A indústria do entretenimento, incluindo atores, músicos e equipes de produção, envolve incerteza de trabalho, competição intensa e pressão para manter uma imagem pública, contribuindo para quadros de depressão.

Psiquiatras orientam a como identificar síndrome de Burnout e esgotamento no trabalho:

Leia mais: Ansiedade e depressão são suas inimigas? Veja o que diz o INSS sobre seu caso