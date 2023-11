Lula permite que estudantes do CadÚnico paguem R$ 0 em dívida antiga

Através de uma legislação sancionada na última quarta-feira (1) pelo presidente Lula, os estudantes ganham agora a oportunidade de renegociar suas dívidas de financiamento estudantil, proporcionando alívio financeiro a mais de 1,2 milhão de jovens inadimplentes. Siga a leitura abaixo e entenda o que deve mudar.

Lula sanciona lei que permitirá que estudantes com dívidas junto ao Fies possam renegociar dívidas. — Foto: Reprodução / Pixabay

Oportunidade para jovens

Na última quarta-feira (1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei de grande importância que traz mudanças substanciais nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Por meio desta legislação, os estudantes ganham a oportunidade de renegociar suas dívidas, proporcionando alívio financeiro a mais de 1,2 milhão de jovens inadimplentes. Acompanhe a leitura a seguir e entenda o que deve mudar.

Presidente Lula sanciona lei com novas regras do FIES

Até o presente momento, esses estudantes enfrentavam um valor total de dívidas que ultrapassava a marca dos R$ 54 bilhões. Com a nova regulamentação em vigor, o governo federal assume um compromisso claro com a educação.

Nas palavras do ministro da Educação, Camilo Santana, o objetivo é redesenhar o FIES, transformando-o em um programa mais voltado para aspectos sociais, em contraposição ao enfoque econômico que predominou nos últimos anos.

Acesso à educação real para jovens brasileiros

Segundo o ministro Santana, a missão do governo é garantir um acesso efetivo à educação para os jovens brasileiros.

Em um vídeo divulgado na conta do Twitter de Lula, o presidente e o ministro compartilharam suas perspectivas sobre o papel do FIES em transformar a vida de inúmeros compatriotas que, anteriormente, não dispunham dos meios para continuar seus estudos.

O ministro da Educação ressaltou que os descontos oferecidos podem alcançar até 100% dos juros e multas, tornando a renegociação uma alternativa viável para aqueles mais necessitados.

O caminho para a retomada dos estudos

Para os estudantes que estão atualmente matriculados em cursos ou que já concluíram suas formações, mas se encontram endividados, a orientação é procurar a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Educação (MEC) ou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) a fim de resolver suas pendências financeiras e retomar seus estudos.

O presidente Lula enfatizou que “os jovens agora têm a oportunidade de quitar suas dívidas com descontos, permitindo que retomem seus estudos com o mínimo impacto financeiro possível.”

Ele acrescentou que o governo reconhece a necessidade de apoio aos jovens nesse processo e está disposto a colaborar.

Uma ação importante para a educação no Brasil

Na ocasião da sanção da lei, Lula deixou claro que o valor da sua dívida não é o mais importante para o governo federal, e sim a retomada aos estudos de cada estudante antes inadimplente. O presidente encorajou mais uma vez todos os devedores a buscar auxílio para resolver suas pendências.

O ministro Camilo Santana também salientou a relevância dessa iniciativa para a educação no Brasil. A oportunidade de renegociar as dívidas é estendida a todos que assinaram contratos com o FIES até o final de 2017 ou que possuem débitos vencidos até 30 de junho de 2023.

Você ainda tem alguma dúvida sobre o funcionamento do Fies, bem como a sua importância na educação brasileira? Confira o vídeo abaixo!

