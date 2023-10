FIES: passo a passo para liberar a 2ª via do boleto

Responsável por realizar o sonho de muitos estudantes que desejam cursar o ensino superior, mas não possuem condições financeiras para tal, o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)tem tornado o sonho de muitos estudantes uma realidade possível. No entanto, surgem dúvidas quando se trata do pagamento das mensalidades através dos boletos bancários. O que fazer em caso de atraso no pagamento? Aprenda em detalhes, logo abaixo.

Perdeu o prazo? peça a 2ª via!

O FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) é uma iniciativa do Governo Federal que busca proporcionar crédito para estudantes que desejam cursar o ensino superior em instituições privadas. Para muitos, é a realização de um sonho.

No entanto, surgem dúvidas quando se trata do pagamento das mensalidades através dos boletos bancários. O que fazer quando o boleto do FIES está atrasado? Siga a leitura abaixo e aprenda como emitir a segunda via do boleto FIES e como evitar problemas relacionados a atrasos no pagamento.

Acessando a sua fatura do FIES

Os boletos para pagamento das parcelas do FIES podem ser facilmente obtidos através dos bancos responsáveis pelo contrato, que são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Abaixo, explicaremos como acessar a fatura do FIES em cada uma dessas instituições:

Pela Caixa Econômica Federal

Acesse o site da Caixa; Realize o login com o seu CPF e senha; Clique em “Contrato FIES” > “Contrato” > “Boleto(s) em aberto”; Selecione o boleto que deseja pagar e opte por baixar o arquivo ou enviá-lo para impressão.

Pelo Banco do Brasil

Atualmente, o Banco do Brasil não oferece a opção de emissão de boletos FIES através do seu site. Para aqueles que têm contrato com o banco, possuem conta e precisam efetuar o pagamento, a alternativa é o débito programado em conta.

Caso necessário, é possível solicitar a segunda via ou obter informações adicionais entrando em contato através do telefone 0800-729-0722.

É importante ressaltar que o extrato de pagamentos do FIES está disponível, permitindo o acompanhamento dos pagamentos realizados no financiamento, consulta do saldo devedor e verificação de possíveis valores em atraso. O documento pode ser acessado de diversas maneiras:

No autoatendimento internet pessoa física

Acesse a transação no item “Empréstimo” > “Solicitações Diversas” > “Extrato de Pagamentos FIES”.

No autoatendimento para smartphone e tablet

Encontre a transação no item “Empréstimo” > “Extrato de Pagamentos FIES”.

No Caixa Eletrônico

Acesse pelo menu “Empréstimo” > “Solicitações Diversas” > “Extrato de Pagamentos FIES”.

Consequências do atraso na mensalidade do FIES

O atraso no pagamento das mensalidades do FIES pode acarretar em diversas consequências desfavoráveis, tais como:

Multa e juros sobre o valor da parcela em atraso, aumentando o montante da dívida e dificultando a quitação do financiamento;



Inclusão do seu nome e do fiador nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, o que pode prejudicar o acesso a outros serviços financeiros, como cartões de crédito, empréstimos e financiamentos;



Suspensão do financiamento se deixar de pagar três parcelas consecutivas ou seis alternadas, exigindo a regularização da situação para continuar usufruindo do benefício;



Execução judicial da dívida, caso não seja possível negociar com o banco e as parcelas em atraso não sejam pagas. Nessa situação, tanto o estudante quanto o fiador podem ter seus bens penhorados para quitar a dívida.

Emissão da segunda via do boleto do FIES

A segunda via do boleto FIES é uma cópia do boleto original que, por algum motivo, não pôde ser pago. Independentemente do motivo pelo qual o pagamento da primeira via não foi efetuado, é possível emitir a segunda via para regularizar a situação.

Vale destacar que nesse novo boleto, juros e multas pelo atraso no pagamento da primeira via serão cobrados. Abaixo, apresentamos três formas de emitir a segunda via do boleto FIES para aqueles que possuem contrato com a Caixa Econômica Federal:

No site da Caixa

Se ainda não tiver cadastro no site, o processo pode ser feito de forma rápida e fácil. Após efetuar o login com seu CPF e senha, será enviado um código de validação para seu e-mail, que deverá ser inserido no campo correspondente.

Em seguida, clique em “Contrato FIES” > “Contrato” e “Boleto(s) em aberto”. Na área de “Boleto(s) em aberto”, você terá acesso a todos os boletos atrasados e próximos do vencimento. Escolha entre baixar o arquivo ou encaminhá-lo para impressão.

No App do FIES

É possível emitir a segunda via do boleto FIES através do aplicativo desenvolvido pela Caixa exclusivamente para o programa, disponível para dispositivos Android e iOS.

O processo é simples: faça login com CPF e senha utilizada nas contas da Caixa, e na primeira tela do aplicativo, você poderá visualizar os boletos em atraso.

Há também uma área específica para os boletos, basta selecionar a opção “Boletos” na parte inferior da tela do aplicativo. Escolha o boleto desejado, clique na seta à direita e depois em “Ver Boleto”, e o boleto será automaticamente baixado em seu dispositivo.

Ligando para Caixa

Por fim, a terceira opção para solicitar a emissão da segunda via do boleto FIES é através do telefone da Caixa. Basta entrar em contato com o Alô CAIXA, ligando para 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para demais regiões).

Após a conexão, escolha a opção 3, que é “Empréstimos e Renegociação”. Em seguida, opte pela opção 6, que é “FIES”, e, por fim, a Opção 1, que é “Emissão de 2ª via de boleto”.

