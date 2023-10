Boa notícia — o Governo Federal está preparando uma grande novidade para os estudantes brasileiros. Foi-se o tempo que ser estudante era sinônimo de não possuir renda, agora os estudantes do Brasil irão receber um auxílio vitalício até o fim do ensino médio. Trata-se de uma medida do Governo Federal para reduzir os índices de evasão escolar.

Receber para ESTUDAR! Este é o novo lema de alunos do Ensino Médio; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo anuncia grande benefício

Trata-se de uma medida proposta pelo Ministro da Educação, Camilo Santana. A ideia é que os estudantes que estão no ensino médio recebam uma bolsa de estudos vitalícia até o término do período de estudos.

A fim de que mesmo após a entrada nas escolas, continuem se dedicando. Haja vista que os números de evasão escolar são altos. Tudo em razão da falta de condições de sustento — optando pelo trabalho ao invés dos estudos.

Com a proposta que será analisada, os estudantes irão receber uma espécie de poupança durante todo o período cujo eles estejam cursando o ensino médio. A fim de que não seja necessário que eles deixem seus estudos para realizarem outras práticas.

Em nota, Camilo afirma que o intuito é que seja um auxílio mensal. Portanto, todos os meses os alunos terão acesso ao montante. Irá ter regras vigentes a fim de que todos venham receber — bem como limite de ausências, notas, etc.

O projeto está em seus últimos detalhes, os valores que serão repassados para os alunos ainda não foram divulgados pelo Governo Federal.

Afinal, qual o intuito do projeto?

Há quem diga que se trata de questões políticas. Entretanto, de acordo com Camilo Santana — o intuito é somente auxiliar os alunos a permanecerem o máximo possível na escola.

Haja vista que a educação muda vidas. Logo, os alunos que acabam abandonando a escola perdem muitas oportunidades e chances de obter um futuro melhor.

Quando o aluno chega no ensino médio — já se encontra ente os 14/15 anos. Isso acaba pesando em seu grupo familiar muitas vezes. Na qual pelas condições — o aluno se sente obrigado a trocar os estudos pelo trabalho.

Não como sustento do lar, mas para auxiliar. Logo, o benefício em forma de bolsa de estudos para esses alunos irá auxiliar bastante nessa questão. A fim de que os alunos consigam obter melhores condições de ensino e acima de tudo possuam uma renda mínima mensal para conseguirem ajudar suas famílias.

Tudo indica que até o fim do mês haja o primeiro protótipo do programa. Lembrando que deverá ser implantado nas escolas brasileiras a partir do ano de 2024.

