Mais pessoas receberão até R$ 5 MIL do governo; seu CPF está na lista?

Governo anuncia nesta terça-feira (10), os contemplados que devem receber o auxílio financeiro cujos valores variam de R$ 750 a até R$ 5 mil, a depender dos requisitos exigidos. Segundo o órgão, também foi registrado um significativo aumento no número de vagas disponíveis para esse auxílio. Saiba mais detalhes sobre o programa social, a seguir.

Se prepare para receber

Nesta terça-feira (10), o governo promete divulgar os nomes dos novos beneficiários de um dos seus programas sociais, que proporcionará auxílio financeiro variando entre R$ 750 e R$ 5.000.

Além disso, é importante ressaltar que houve um significativo aumento no número de vagas disponíveis para esse auxílio. Continue lendo, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o benefício social e quem poderá participar.

Bolsa Atleta: investindo em talentos mineiros

O governo do estado de Minas Gerais implementou o programa Bolsa Atleta com o intuito de fomentar o desenvolvimento dos atletas mineiros, fornecendo apoio financeiro para cobrir despesas relacionadas a treinamentos, materiais esportivos, inscrições em competições e torneios.

O valor da bolsa concedida varia conforme o nível de excelência do competidor. Por exemplo, atletas que competem em âmbito estadual recebem um auxílio de R$ 750 a cada dois meses.

Enquanto isso, os atletas que representam o país em competições olímpicas têm direito a uma generosa assistência bimestral de R$ 5 mil.

Quem pode receber?

Para ser elegível ao Bolsa Atleta, o competidor precisa realizar sua inscrição no edital do programa. Além disso, é necessário comprovar a conquista de uma das três primeiras posições em competições de referência. Por exemplo, um atleta nacional deve obter a 1ª, 2ª ou 3ª colocação no campeonato brasileiro de sua categoria.

Resultados serão divulgados hoje (10)

As inscrições para o edital deste ano ocorreram durante os meses de julho e agosto, com o resultado final previsto para ser divulgado também no dia 10 de outubro.

Para o ano de 2023, serão disponibilizadas 203 vagas, sendo 179 destinadas a atletas (sendo 94 para competidores paraolímpicos) e 24 para técnicos.

Os repasses financeiros do governo serão concedidos ao longo de um período de 12 meses, com um pagamento a cada dois meses. Portanto, os beneficiários receberão um total de seis parcelas do auxílio entre 2023 e 2024.

Aumento no número de vagas

Comparando com o edital do ano anterior, observamos um aumento notável no número de pessoas que podem se beneficiar deste auxílio.

Em 2022, somando atletas e técnicos, eram oferecidas 157 vagas. Para o ano atual, esse número subiu para mais de 200. No entanto, é importante ressaltar que não houve reajuste na Bolsa Paraolímpica; o aumento de vagas ocorreu exclusivamente na categoria Olímpica.

Dessa forma, para o ano de 2023, a distribuição do auxílio será a seguinte:

Bolsa Atleta – modalidades olímpicas:

50 vagas de R$ 750 para atletas estaduais;

23 vagas de R$ 1.500 para atletas nacionais;

9 vagas de R$ 2.500 para atletas internacionais;

3 vagas de R$ 5.000 para atletas olímpicos;

10 vagas de R$ 1.000 para técnicos nível I;

4 vagas de R$ 3.000 para técnicos nível II.

Bolsa Atleta – modalidades paraolímpicas:

71 vagas de R$ 1.500 para atletas nacionais;

15 vagas de R$ 2.500 para atletas internacionais;

8 vagas de R$ 5.000 para atletas paraolímpicos;

10 vagas de R$ 3.000 para técnicos nível II.

Essas mudanças representam um significativo incentivo ao esporte e aos talentos brasileiros, fortalecendo o apoio aos atletas em diferentes níveis de competição.

