Já entrou na fila? Lista de quem pode pedir R$ 800 ao governo HOJE

O Governo Federal sempre está em busca de novos desafios. Dessa vez o novo benefício liberado é de até R$ 800. Com ênfase nas pessoas de baixa renda. Trata-se de um benefício superior ao Bolsa Família em valor — e que irá alcançar milhares de pessoas. Os brasileiros selecionados irão ter a garantia de uma renda mensal fixa por alguns meses. Veja todos os detalhes do novo projeto e como participar.

Governo anuncia novo projeto

Trata-se de uma iniciativa municipal. O Governo Municipal de Saquarema (RJ) está liberando para os cidadãos da região o programa Novo Cidadão. Mediante a Lei de númeo 2.247. O programa prevê a liberação de recursos para o auxílio da população.

Os brasileiros selecionados irão receber todos os meses uma bolsa de R$ 700. E aos que realmente necessitam — o adicional de R$ 100 referente ao vale-transporte. O intuito é alcançar os jovens e adultos entre 18 e 29 anos.

A prefeitura pretende realizar essa iniciativa com base nas condições regionais. A fim de alcançar os jovens necessitados dessa regiões. O intuito dos repasses não é que os jovens fiquem acomodados. Entretanto — é que eles consigam obter uma renda mensal e se tornem mais produtivos.

Neste período o intuito é que eles caminhem em busca de novas oportunidades de emprego, cursos e consigam evoluir intelectualmente e financeiramente. O projeto já está apto para obter inscrições.

Como participar do programa?

Para participar do programa é bem simples. O interessado precisa ter residido na região por no mínimo 5 anos. Os jovens que estão interessados precisam cumprir este requisito. Além disso — os idosos com idade superior aos 50 anos também pode concorrer a uma das vagas.

Bem como os interessados que ainda não possuem o ensino médio completo ou não estão com empregos formais. Terão prioridade na fila de espera os candidatos com cadastro atualizado no CadÚnico e que possuem renda mensal de até 02 salários mínimos.

As inscrições estão acontecendo nesta semana. Entre os dias 9 e 10. São ofertadas 110 vagas — sendo 5% delas referentes à pessoas com algum tipo de deficiência. Os interessados precisam ir até o Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França — que fica localizado na Rua Tiá Mello, São Geraldo.

É necessário levar juntamente uma ficha de inscrição preenchida, foto 3×4 colorida e cópia original dos documentos de identificação. E por fim — o certificado de residência na região.

Ademais, basta ir até o prédio entre às 09h e 17h e solicitar a adesão ao programa. Em até 30 dias o Governo irá publicar oficialmente a lista dos brasileiros aprovados no programa.

