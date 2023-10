Saque-aniversário do FGTS: veja como antecipar em outubro 2023

A antecipação do saque-aniversário oferece uma oportunidade valiosa para os trabalhadores que desejam aproveitar seus recursos do FGTS de forma estratégica, seja para realizar sonhos, quitar dívidas ou investir em novos projetos, sem comprometer o orçamento mensal. A seguir, entenda as regras, como solicitar, e as condições de pagamento do empréstimo.

Entenda as regras para antecipar o saque-aniversário do FGTS, como solicitar, e as condições de pagamento do empréstimo. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Antecipe seu dinheiro

O saque-aniversário, implementado em 2019, proporciona aos trabalhadores a oportunidade de acessar anualmente uma parte do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Contudo, nem sempre os valores disponíveis são suficientes para concretizar projetos específicos. Foi então que surgiu a linha de crédito conhecida como antecipação do saque-aniversário, oferecendo uma solução para esse desafio financeiro. Saiba mais detalhes sobre seu funcionamento e vantagens, a seguir.

Leia mais: FGTS: saque extraordinário ativo para ESTE GRUPO; veja quando

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

O empréstimo FGTS, também denominado antecipação do saque-aniversário, é uma opção de crédito que não impacta a renda mensal do trabalhador.

Nessa modalidade, é possível antecipar as parcelas do saque-aniversário, com o desconto ocorrendo apenas uma vez ao ano, diretamente no saldo do FGTS, sem custos mensais.

Para utilizar essa opção, é necessário ter um saldo disponível no fundo que seja suficiente para cobrir o valor requisitado, bem como as taxas e encargos estipulados no contrato, além de ser um optante pela modalidade de saque-aniversário.

Onde solicitar?

A antecipação do saque-aniversário pode ser solicitada em instituições financeiras autorizadas pela Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo FGTS. Essas instituições estão habilitadas a oferecer essa modalidade de crédito aos interessados.

É importante destacar que, para que o valor seja depositado dentro do prazo estabelecido, é fundamental que toda a documentação e as informações fornecidas estejam corretas e completas. O processo de análise e aprovação depende desses fatores.

Como pagar as parcelas do empréstimo?

Como mencionado anteriormente, essa modalidade de empréstimo dispensa o pagamento mensal, o que a torna atrativa por não comprometer o orçamento mensal do trabalhador.

O desconto do empréstimo do FGTS ocorre diretamente das parcelas futuras que seriam depositadas na conta, seguindo o calendário do saque-aniversário.

Por exemplo, caso opte por antecipar quatro parcelas, o valor será descontado anualmente do saldo do FGTS durante os próximos quatro anos, sempre no mês do seu aniversário. Durante esse período, o saldo permanece reservado no FGTS, com um bloqueio correspondente ao valor do contrato de antecipação.

Vale a pena antecipar o saque-aniversário?

A decisão de utilizar a antecipação do saque-aniversário deve ser baseada em objetivos financeiros bem definidos.

É uma escolha vantajosa quando se tem um propósito claro para os recursos, como quitar dívidas de cartão de crédito com juros elevados ou investir em projetos pessoais, como a realização de um sonho ou a criação de um novo empreendimento.

A antecipação pode ser uma solução eficaz em diversas situações, permitindo concretizar planos que antes pareciam distantes.

Empréstimo para negativados

Para pessoas que estejam com restrições de crédito, a antecipação do saque-aniversário se mostra como uma excelente alternativa de empréstimo utilizando o FGTS.

Não é realizada consulta aos órgãos de proteção de crédito para a aprovação do empréstimo, o que a torna acessível mesmo para aqueles com o nome negativado.

Além disso, a grande vantagem é que o desconto é efetuado diretamente no saldo do fundo de garantia, sem a criação de novas dívidas, liberando a renda mensal do trabalhador para outros fins.

Leia também: Trabalhadores poderão liberar saldo do FGTS com Pix; veja como