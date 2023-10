Nos últimos meses o WhatsApp tem lançado uma série de atualizações e literalmente enchido os usuários de novidades! São tantas que muitos até desconhecem — bem como a possibilidade de gravar um áudio diretamente nos status e muito mais. Existem algumas funções incríveis no WhatsApp que muitos sequer imaginam que elas estão ali presentes. Saiba como resolver isso e usufrua o máximo possível dessa ferramenta de produtividade.

Por que ninguém usa FUNÇÕES incríveis e desconhecidas do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp lança novidades

O WhatsApp está se reformulando e a cada semana novidades são anunciadas. Seja de funcionalidades, template ou paralelos. Através do WhatsApp os usuários conseguem se comunicar com pessoas de todo o mundo — criando canais, grupos e comunidades.

Dentre tantas outras novidades do WhatsApp. Por esse motivo — é importante ficar atento a todas as atualizações e novidades do WhatsApp. A fim de que os usuários consigam usufruírem o máximo possível dessas opções.

Nem todos os usuários conseguem acessar todos os detalhes do WhatsApp. Haja vista que há uma série de requisitos para isso. Antes das atualizações serem entregues aos usuários — elas são entregues a um grupo específico. Trata-se do WhatsApp Beta.

Para participar da equipe Beta do WhatsApp, o usuário precisa se cadastrar no time de teste e então a partir do momento que as atualizações são lançadas — a equipe recebe acesso ao WhatsApp atualizado.

Com isso podem obter acesso a uma série de funcionalidades exclusivas. Sem contar a necessidade de obter acesso aos novos layouts do WhatsApp antes mesmo que todo mundo. Portanto, é de suma importância que os usuários assíduos do WhatsApp estejam permanentes na plataforma.

Afinal, como participar da equipe beta?

É bem simples. Para participar do grupo de teste do WhatsApp é necessário ir até o site oficial do aplicativo dentro da loja de aplicativos e inicializar o cadastro.

Entre na página oficial do WhatsApp Beta dentro da loja de aplicativos;

Clique em “Participar do programa Beta”;

Preencha as informações pedidas;

Aguarde a análise.

Feito isso, em alguns momentos o WhatsApp será atualizado com as novas funcionalidades do WhatsApp. Lembrando que tudo isso acontece de maneira simples, fácil e rápida.

O usuário beta possui a função de encontrar bugs no WhatsApp, inconsistências e muito mais. Feito isso ele deverá reportar para a Meta esses bugs e com base nisso obter o devido apoio e suporte.

Portanto , O WhatsApp Beta se trata de uma excelente maneira dos usuários do WhatsApp conseguirem obter o máximo possível de funcionalidades dentro de um único aplicativo.

