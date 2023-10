Como comprar uma casa sem ter dinheiro para a entrada? Aprenda

Não é de hoje que milhões de cidadãos brasileiros têm o desejo da casa própria. Entretanto, comprar uma casa já pronta ou do zero é muito caro. Nem todos possuem o montante à vista — sendo necessário recorrer uma antiga modalidade de compra: o parcelamento. A grande maioria das instituições exigem que o cliente dê uma entrada mínima, muitas vezes de até 25%. Entretanto, será possível comprar uma casa sem ter dinheiro para entrada?

Como funciona o parcelamento de casa?

Trata-se de uma modalidade de crédito conhecida com financiamento. Os bancos financiam os imóveis para os seus clientes e consequentemente os mesmos pagam parcelas mensais. Que podem serem prolongadas por 30 anos ou mais.

Os valores são variados e tudo depende do valor da entrada. Da quantidade de parcelas, etc. Por mais que seja possível não dar uma entrada de início — acaba prejudicando o cliente no final. Haja vista que as taxas de juros são bem mais altas.

Outro fator acerca de um imóvel financiado é que se o mesmo não for mais pago por algum motivo, o banco pode reter o imóvel para si. Posteriormente dando lugar para os conhecidos leilões de imóveis.

Portanto, o parcelamento funciona da seguinte maneira: o cliente procura uma casa. Entra em contato com o vendedor e o banco. Fazem a proposta e aguarda a análise. Entretanto, casos já prontas são difíceis de serem financiadas sem uma entrada.

O recomendado é uma obra do zero — cujo a facilidade é muito maior. No caso de uma casa já feita, o cliente deverá pagar as taxas de análise e caso a casa não esteja em perfeito estado. Isto é, sem nenhuma reforma a ser feita — poderá ser feito o negócio.

Quais bancos aceitam o financiamento sem entrada?

Nem todos os bancos aceitam o financiamento de casa sem entrada. Por esse motivo — é importante verificar quais instituições de crédito aceitam a modalidade. Lembrando que nem todos os bancos liberam o financiamento sem que haja uma entrada de até 25%.

Dependendo do perfil do cliente — o financiamento pode ou não ser liberado. Por esse motivo é importante conhecer por quais vias podem ser compradas uma casa financiada sem entrada.

Minha Casa, Minha Vida

Através do programa do Governo Federal é possível comprar uma casa sem dar uma entrada. O financiamento do Governo possui excelentes taxas de juros. Ideal para os brasileiros que baixa renda ou classe média.

Haja vista que os beneficiários do BPC ou Bolsa Família possuem condições exclusivas nos pagamentos das parcelas.

Imóvel na planta

Outra maneira é comprando um imóvel diretamente na planta. O contrato é fechado diretamente com a construtora. Logo, o cliente tem a opção de parcelar de maneira simplificada. Isto é — mediante o financiamento do imóvel.

Então, a construtora irá indicar quais instituições facilitam os procedimentos de financiamento sem entrada e com as melhores taxas de juros.

Portanto — são opções do mercado que facilitam a realização do sonho da casa própria por parte dos brasileiros. É importante ficar atento a cada detalhe.

