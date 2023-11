Bolo de cenoura com cobertura “crock” de chocalate

Você já se pegou sonhando com um bolo de cenoura macio e saboroso, coberto por uma camada irresistível de chocolate crocante?

Se a ideia já fez seus olhos brilharem e sua boca salivar, você está no lugar certo.

Aqui vamos revelar todos os segredos dessa delícia, garantindo que você possa surpreender sua família e amigos com um bolo de cenoura digno de um verdadeiro chef.

Melhor bolo de chocolate com cobertura corcante de chocolate; aprenda como fazer.

Ingredientes necessários para o bolo de cenoura

Tudo começa com a escolha dos ingredientes certos. Para o bolo de cenoura dos seus sonhos, você vai precisar de:

3 cenouras médias, bem lavadas e descascadas;

3 ovos;

1 xícara de óleo de milho;

2 xícaras de açúcar;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó.

Para a cobertura crocante de chocolate, você vai precisar de:

200g de chocolate meio amargo;

1 lata de creme de leite;

1 colher de sopa de manteiga;

1 xícara de açúcar;

1/2 xícara de água.

Passo a passo da preparação

Comece pré-aquecendo o forno a 180°C.

Em um liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.

Em uma tigela, adicione o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Despeje a mistura do liquidificador e mexa bem até formar uma massa lisa.

Unte uma forma com manteiga e farinha, despeje a massa e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e um palito saia limpo ao ser inserido no centro.

Enquanto o bolo assa, vamos preparar a cobertura crocante de chocolate:

Em uma panela, adicione o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo até obter uma calda dourada.

Adicione o chocolate meio amargo e a manteiga à calda, mexendo até derreter e formar um creme aveludado.

Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture até ficar uniforme.

Montando e experimentando o bolo de cenoura

Assim que o bolo estiver pronto e tiver esfriado, é hora de dar vida à sua obra-prima culinária. Despeje a cobertura de chocolate sobre o bolo, espalhando-a de maneira uniforme. Deixe a cobertura descansar por alguns minutos para adquirir a textura crocante.

Agora, chegou a melhor parte: provar o bolo de cenoura com cobertura crocante de chocolate que você mesmo preparou. Cada mordida é uma explosão de sabores e texturas, com a maciez do bolo contrastando com a crocância do chocolate. É uma experiência que vai fazer você se sentir como um verdadeiro chef de confeitaria!

