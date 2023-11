Boletim da manhã de 2 de novembro: comece o dia bem informado

Confira os destaques do Boletim da Manhã desta quinta-feira (2), feriado para o Dia de Finados em todo o país:

O Governo Federal concede inúmeros benefícios para ajudar na renda da população, principalmente, das pessoas que vivem em situação de baixa renda. É um benefício que existe há anos, voltou à tona recentemente, trata-se do Salário-família, que concede um valor extra todos os meses para os dependentes do trabalhador ou beneficiário do INSS, confira as regras para ter direito e quais os valores repassados.

Acaba de chegar uma excelente notícia para vários brasileiros, a saber, aqueles que fazem parte do Cadastro Único e são beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A medida tomada é de suma importância para diminuir o número de famílias que não têm uma moradia própria e acabam pagando altos valores em aluguel, confira.

Pesquisadores da Universidade de Durham, nos Estados Unidos, divulgaram informações sobre o subsolo de uma região de 32 quilômetros, localizada sob o manto de gelo da Antártida.

No passado, esta área era caracterizada por vales, colinas e a presença de rios. No entanto, há mais de 34 milhões de anos, esta paisagem ficou oculta sob uma camada de gelo, situada a uma profundidade superior a 2,5 quilômetros.

A análise do terreno foi realizada por meio da detecção dos ecos de ondas de rádio emitidas por um avião que sobrevoou a região, uma técnica conhecida como “eco-sondagem”. A seguir, saiba todos os detalhes sobre esta descoberta surpreendente.

O Dia de Finados, comemorado sempre no dia 2 de novembro acontece na próxima quinta-feira. Embora seja um feriado de reflexão e homenagem aos entes queridos que se foram, não para completamente o funcionamento de alguns setores-chave, tendo alguns serviços funcionando parcialmente durante o recesso. Siga a leitura e saiba o que exatamente estará fechado e o que deve abrir amanhã.

O que abre e o que fecha no feriado de quinta-feira (2). — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novembro acaba de chegar e com ele, a famosa semana da Black Friday também se aproxima. Mas antes de se empolgar com dezenas de compras é importante ter o devido planejamento e pesquisa que são essenciais para garantir as melhores ofertas e descontos nesse dia tão aguardado pelos consumidores. Pensando nisso, separamos algumas dicas para que você compre sem arrependimentos.

A Caixa Econômica Federal disponibilizou, nesta quarta-feira (01), uma oportunidade de saque para os cidadãos brasileiros.

Este benefício é destinado aos trabalhadores que possuem vínculo empregatício e nasceram no mês de novembro, permitindo que resgatem uma parcela do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Mas como proceder para obter estes valores? E quem tem direito a fazer a retirada? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre este saque.

Está com dívidas e gostaria de quitar através do Desenrola Brasil? Muitos se questionam sobre como se inscrever no programa, criado pelo governo federal para oferecer condições especiais na renegociação de dívidas.

O Desenrola Brasil está em sua terceira fase, e é essencial que os interessados estejam cientes das datas de encerramento. Neste artigo, você descobrirá quando o projeto será concluído, além de entender quem pode se beneficiar do programa. Continue lendo para saber todos os detalhes.

Se você está planejando obter sua CNH categoria B no próximo ano, é importante estar ciente dos custos envolvidos neste procedimento.

O preço da CNH B em 2024 pode variar dependendo de diversos fatores. Neste artigo, vamos detalhar os custos envolvidos, dividindo em variáveis e fixos, para que você possa tomar decisões financeiramente conscientes durante o processo. Continue lendo para saber todos os detalhes.

