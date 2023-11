Convocação: seu CPF está entre os que foram chamados no Bolsa Família?

Desde o seu retorno em março de 2023, o programa de transferência de renda Bolsa Família tem concedido uma vida mais digna a mais de 20 milhões de beneficiários todos os meses. No entanto, para que continue recebendo o auxílio, os contemplados precisam manter seus dados atualizados no sistema do Cadastro Único, para que não corram o risco de suspensão ou até mesmo cancelamento dos valores. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Chegou a hora de atualizar

Mensalmente, como parte de sua rotina, o Governo Federal, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), conduz uma minuciosa revisão cadastral no Cadastro Único (CadÚnico).

A finalidade desse processo é detectar e corrigir possíveis discrepâncias e dados desatualizados relacionados aos beneficiários do programa Bolsa Família. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a análise de cadastros.

Beneficiários do Bolsa Família com cadastro irregular são convocados

Nesse sentido, aqueles que apresentem qualquer tipo de irregularidade em seu cadastro são convocados pelo MDS para realizar a devida atualização.

Isso é de fundamental importância, pois, caso não realizem as devidas atualizações, o benefício concedido pelo programa social será suspenso para o beneficiário e sua família. Portanto, caso tenha sido notificado, é indispensável regularizar a situação o mais brevemente possível.

O principal propósito dessa iniciativa é assegurar que todos os beneficiários estejam plenamente em conformidade com as diretrizes do programa, além de garantir que o auxílio financeiro seja direcionado exclusivamente aos cidadãos que verdadeiramente necessitam desse suporte.

Entenda como regularizar o cadastro

Para evitar a suspensão do Bolsa Família, o processo de atualização cadastral é relativamente simples e pode ser realizado de forma ágil.

Nesse contexto, os beneficiários que identificarem informações desatualizadas ou quaisquer indícios de irregularidades em seus registros devem se dirigir a uma das agências do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Em casos em que a cidade não disponha de uma unidade do CRAS, a alternativa é procurar a prefeitura local.

É importante ressaltar que o responsável familiar deve estar munido de toda a documentação dos membros da família ao realizar a atualização.

Após concluir o procedimento, os pagamentos que estavam suspensos serão desbloqueados, normalmente em um período que varia de 15 a 45 dias, dependendo exclusivamente da complexidade da situação do beneficiário.

Se atente quanto ao prazo

Após receber a notificação, que pode ser enviada por meio do aplicativo do Bolsa Família ou da plataforma do Caixa Tem, o beneficiário irregular tem um prazo de 60 dias para efetuar a atualização cadastral no CRAS.

Caso não cumpra esse prazo, o cadastro será excluído do programa. Por outro lado, aqueles que atenderem à determinação terão direito a receber as parcelas retroativas que foram suspensas.

Portanto, a atualização cadastral se mostra como um passo fundamental para manter o benefício concedido pelo Bolsa Família ativo. Reforçamos a importância de que, se você foi notificado pelas autoridades, procure imediatamente uma unidade do CRAS e regularize sua situação.

Seguir as regras garante benefícios extras

Desde o seu retorno em março de 2023, o Bolsa Família tem concedido benefícios adicionais aos seus beneficiários, desde que estes cumpram determinadas regras e condicionalidades. Dessa forma, os beneficiários do programa têm a possibilidade de receber valores superiores ao mínimo de R$ 600.

Abaixo, apresentamos os benefícios adicionais disponíveis:

Benefício Primeira Infância: Este benefício, no valor de R$ 150, é destinado a famílias que possuam crianças de zero a seis anos de idade;

Benefício Variável Familiar: Trata-se de um acréscimo de R$ 50 destinado a cada gestante ou a cada criança e adolescente com idade entre sete e 18 anos incompletos.

Além de cumprir com as regras mencionadas acima, os beneficiários também devem se comprometer com deveres relacionados à saúde e educação, conhecidos como condicionalidades. Eis quais são essas condicionalidades:

Manter a frequência escolar mínima para crianças e adolescentes. Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes, e o acompanhamento nutricional das crianças. Cumprir o calendário nacional de vacinação.

Cadastro em dia, benefício garantido

Estar em conformidade com as regras e cumprir as condicionalidades não apenas garante a continuidade do benefício concedido pelo Bolsa Família, mas também proporciona a oportunidade de receber benefícios adicionais que podem representar um alívio financeiro significativo para as famílias brasileiras que mais necessitam.

