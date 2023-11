Taxa de juros cai de novo e vai para 12,25% ao ano (continua a maior de todas)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou hoje a terceira redução consecutiva na taxa básica de juros Selic.

A taxa caiu de 12,75% para 12,25% ao ano. Com esta redução, a Selic atingiu seu menor nível desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. Vla ressaltar que a Selic desempenha um papel fundamental na política monetária do Brasil, impactando todas as taxas de juros praticadas no país. A seguir, continue lendo e saiba mais detalhes sobre esta nova redução da taxa de juros Selic.

Selic: taxa básica de juros tem nova queda

A decisão foi tomada durante a reunião do Copom realizada nesta quarta-feira (01). Desde agosto deste ano, a taxa básica de juros vem sendo reduzida.

A decisão de hoje foi unânime. Isto significa que todos os membros do Copom votaram pela redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros Selic.

Em um comunicado emitido após a reunião, o Copom indicou que poderá cortar novamente a Selic em 0,5 ponto percentual no próximo encontro. Neste momento, a Selic está no seu menor nível, desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano.

Próxima reunião do Copom será em dezembro

A próxima e última reunião do Copom deste ano está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro. Se a previsão de redução se confirmar, a Selic deve encerrar 2023 em 11,75% ao ano, conforme já é esperado pelo mercado financeiro.

No comunicado, o comitê também ressaltou a importância de alcançar as metas fiscais já estabelecidas. Nos últimos dias, houve discussões sobre a possibilidade de alteração da meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024. O comitê reafirmou a importância de perseguir firmemente estas metas.

Entenda como funciona a Selic

O Copom é composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por oito diretores da instituição. É responsabilidade do comitê definir o patamar da Selic, a cada período de 45 dias.

A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Essa taxa influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimos, financiamentos e investimentos financeiros.

O Copom também avaliou que o cenário internacional exige cautela na condução da política monetária no Brasil.

O ambiente externo está adverso devido à elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, à inflação em vários países e às tensões geopolíticas.

O comitê destacou a necessidade de serenidade e moderação na condução da política monetária diante desse cenário desafiador.

Para definir a taxa básica de juros, o Banco Central faz projeções para o futuro. Neste momento, a instituição está mirando na meta de inflação do próximo ano, que é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.

A partir de 2025, o governo mudou o regime de metas de inflação, e a meta passou a ser contínua, de 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5% sem ser considerada descumprida.

