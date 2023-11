Tempo no feriado e fim de semana: temporal no Sul e chuva no resto

E para quem esperava aproveitar um período de sol e céu limpo neste feriado de finados na maior parte do país, é bom não se animar. Segundo os institutos de meteorologia do país estão prevendo queda de temperatura e muita chuva para diversos estados do Brasil. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba quais regiões mais afetadas pela mudança climática no feriadão.

Feriado chuvoso

Nesta quinta-feira (2), áreas de instabilidade espalhadas sobre o Sul do Brasil, o Paraguai e o nordeste da Argentina estão se intensificando, de acordo com informações meteorológicas.

A queda acentuada da pressão atmosférica sobre essas regiões é um fenômeno que merece destaque. Essa intensificação está diretamente relacionada ao intenso fluxo de ar quente e úmido vindo do Norte do Brasil para a Região Sul e o Paraguai, o que acentua a queda da pressão do ar.

Continue lendo a seguir e saiba a previsão de tempo para este feriado em todo o país.

Previsão do tempo para o Brasil no feriado de Finados

Ao longo do dia, essas áreas de instabilidade se organizarão com a formação de uma frente fria sobre o Sul do Brasil, que está associada a um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul.

Esse processo de formação desses dois sistemas está gerando nuvens muito carregadas, com potencial para provocar tempestades sobre o Sul do Brasil.

Sul do Brasil em Alerta

Na Região Sul do Brasil, as áreas de instabilidade estão ganhando força e se expandindo. Elas estão se organizando como uma frente fria e um ciclone extratropical, o que resulta em nuvens bastante carregadas que se espalham por toda a região. Ao longo do dia, são esperados temporais nos três estados da Região Sul.

No centro-norte e noroeste do Paraná, ainda ocorrem períodos com sol entre muitas nuvens, mas há condições para chuva e raios a qualquer momento. Já no leste do Paraná, que inclui a capital Curitiba, bem como no sul e oeste do estado, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o dia será nublado, com muitas pancadas de chuva ao longo do dia.

Há um risco considerável de temporais nos três estados do Sul do Brasil, e a chuva mais volumosa está sendo esperada para o centro-oeste do Norte do Rio Grande do Sul, para a região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no centro-oeste catarinense e no oeste sul do Paraná.

Região Sudeste com ar quente e úmido

Na Região Sudeste, o ar quente e úmido predomina, resultando no crescimento de nuvens carregadas em toda a região. Uma área de baixa pressão atmosférica está situada sobre o oceano, próxima ao litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o que traz risco de chuva forte em Minas Gerais e nas áreas paulistas que fazem divisa com Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná.

No Espírito Santo, na Zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e no estado do Rio de Janeiro, ocorrem períodos com sol entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. A chuva é moderada no interior fluminense e na Zona da Mata mineira, mas pode ser forte em áreas capixabas.

Em São Paulo e nas demais regiões de Minas Gerais, o sol aparece desde cedo, junto de algumas nuvens, e há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Centro-Oeste com crescimento de nuvens carregadas

O Centro-Oeste também é afetado pelo ar quente e úmido, o que leva ao crescimento de nuvens carregadas em quase toda a Região. No centro, oeste e norte de Mato Grosso, o sol aparece durante o dia, mas algumas nuvens crescem, com uma pequena possibilidade de chuva.

Já no sul e centro-leste de Mato Grosso, no Distrito Federal e em Goiás, o sol predomina na maior parte do dia, mas há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Existe a possibilidade de chuvas moderadas a fortes em Goiás e no Distrito Federal.

O risco de temporais é maior em Mato Grosso do Sul devido à proximidade com um centro de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, mas não deve chover na região de Corumbá.

O sul de Mato Grosso do Sul tem chuva a qualquer hora, e o restante do estado terá pancadas a partir da tarde, com risco de chuva forte em todo o estado.

Nordeste com chuvas espalhadas

No Nordeste do Brasil, o ar úmido se espalhou pela região, resultando no crescimento de nuvens carregadas que estão provocando pancadas de chuva.

A exceção fica por conta de uma pequena área de divisa do Piauí com o Ceará, no interior cearense, no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e nas áreas de Agreste e norte de Pernambuco, onde não se espera chuva.

O sol aparece forte ao longo do dia em todos os estados, embora possa ocorrer chuva rápida no norte e litoral do Maranhão, nas áreas litorâneas desde o Ceará até o sul da Bahia e no sul da Bahia.

Pancadas de chuva com raios, que podem ser fortes, podem ocorrer à tarde ou à noite no interior da Bahia, em Teresina e no interior do Piauí e no interior do Maranhão, mas o sol prevalece na maior parte do tempo.

Norte com mistura de ar seco e úmido

Na Região Norte, há uma mistura de ar seco e úmido, o que resulta no crescimento de nuvens carregadas em quase toda a Região.

No interior do Amapá, no sul de Roraima, no leste de Amazonas, no sul de Rondônia e no centro, oeste e sul do Pará, o sol aparece forte ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no litoral do Amapá.

Nas demais áreas da Região Norte, há períodos com sol e pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. Há risco de chuva forte no centro, oeste e sul do Amazonas, Acre e Rondônia.

*Com informações da Climatempo.

