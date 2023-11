Desde a reimplementação do programa Bolsa Família, no início de 2023, mais de 20 milhões de família são beneficiadas mensalmente com valores a partir de R$ 600 que visam diminuir a desigualdade social e financeira dos brasileiros. No entanto, é fundamental que os beneficiários sigam as orientações do MDS para evitar a suspensão de seus benefícios e garantir o acesso às parcelas do auxílio social. Siga a leitura e entenda mais detalhes.

Erro comum que corta o Bolsa Família das pessoas; confira. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pode custar seu benefício

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou uma medida importante relacionada ao Bolsa Família, o principal programa de transferência de renda do país.

Os beneficiários que receberam a convocação para atualizar seus dados cadastrais e não cumpriram a determinação enfrentarão a suspensão de seus benefícios.

Essa ação faz parte de uma revisão minuciosa do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o objetivo de identificar possíveis inconsistências ou informações desatualizadas.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que deve ser feito para os beneficiários voltarem a receber o auxílio social.

Leia mais: Parcela de R$ 4.260 é anunciada no Bolsa Família

Governo segue pente fino em cadastrados no Bolsa Família

A decisão do MDS visa assegurar que o auxílio concedido pelo Bolsa Família alcance efetivamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, com uma renda mensal familiar por pessoa de, no máximo, R$ 218.

Dessa forma, os beneficiários que possuem informações desatualizadas ou suspeitas de irregularidades terão seus pagamentos temporariamente suspensos. No entanto, a boa notícia é que é possível regularizar o cadastro de forma simples e ágil.

Meu auxílio foi suspenso. O que fazer?

Aqueles que receberam a notificação de suspensão do Bolsa Família, seja por meio do aplicativo do programa ou pelo Caixa Tem, onde os pagamentos são efetuados, devem se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou, caso o município não disponha dessa unidade, à prefeitura.

É fundamental que o responsável familiar leve toda a documentação dos membros da família para a atualização. Após a conclusão do processo, o prazo para a liberação do benefício varia de 15 a 45 dias, dependendo da complexidade da situação.

Além disso, o MDS estabeleceu um prazo de 60 dias para que as famílias realizem a atualização cadastral no CRAS. Após esse período, os beneficiários irregulares serão removidos do Bolsa Família. Por outro lado, aqueles que realizarem a atualização terão direito a receber as parcelas retroativas que foram suspensas.

Calendário do Bolsa Família

É importante ressaltar que estar com o cadastro atualizado no CadÚnico é fundamental para garantir a participação na nova rodada de repasses do Bolsa Família.

O cronograma de pagamentos para o mês de novembro já foi definido pelas autoridades responsáveis e segue a seguinte ordem, considerando o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário:

NIS finalizado em 1: 17 de novembro;

NIS finalizado em 2: 20 de novembro;

NIS finalizado em 3: 21 de novembro;

NIS finalizado em 4: 22 de novembro;

NIS finalizado em 5: 23 de novembro;

NIS finalizado em 6: 24 de novembro;

NIS finalizado em 7: 27 de novembro;

NIS finalizado em 8: 28 de novembro;

NIS finalizado em 9: 29 de novembro;

NIS finalizado em 0: 30 de novembro.

É fundamental que os beneficiários sigam as orientações do MDS para evitar a suspensão de seus benefícios e garantir o acesso às parcelas do Bolsa Família.

A atualização cadastral é um procedimento simples que pode ser realizado no CRAS ou na prefeitura, e a regularização é essencial para manter o apoio financeiro que muitas famílias brasileiras necessitam.

Se ainda resta alguma dúvida sobre como reverter a suspensão do auxílio, confira o vídeo abaixo e saiba mais informações.

Leia também: Estas famílias receberão 13º do Bolsa Família; veja quais