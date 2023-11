Qual é a melhor estratégia para se dar bem na prova do Enem 2023

Faltando apenas três dias para o início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos seguem nos últimos preparativos para o grande dia, seja reforçando seus conhecimentos nas disciplinas que serão testadas, seja com o planejamento ideal para que tudo saia dentro do esperado e o resultado final seja a tão aguardada aprovação. Se você ainda possui alguma dúvida quanto aos melhores caminhos a seguir, siga a leitura e confira algumas dicas.

O atalho para o sucesso

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos enfrentam não apenas o desafio de dominar conhecimentos diversos, mas também o de gerenciar o tempo de forma eficiente.

O primeiro dia do exame se aproxima, marcado para o dia 5 de novembro, e é essencial que os participantes elaborem estratégias sólidas para evitar o temido risco de não concluir a prova a tempo. Continue a leitura abaixo e saiba qual o ‘caminho das pedras’ para se dar bem nas provas.

5 dicas estratégicas para o Enem 2023

1. Iniciar pelas questões mais acessíveis

O Enem emprega a Teoria de Resposta ao Item (TRI) na correção, um sistema que valoriza a coerência nas respostas. Portanto, é fundamental começar pelas questões mais simples, garantindo que elas sejam respondidas corretamente antes de enfrentar as mais desafiadoras.

A abordagem ideal consiste em realizar três leituras das questões: na primeira, solucionar as perguntas mais fáceis; na segunda, abordar as questões que geram dúvidas pontuais; e na terceira, lidar com as questões mais extensas ou que envolvem temas menos comuns no Enem.

2. Sinalizar questões “puladas”

Para evitar esquecer de responder alguma questão, quando for necessário “pular” alguma, é aconselhável fazer uma marcação visual ao lado do enunciado, como um “x” ou um asterisco. Essa prática ajudará na hora de passar as respostas para o gabarito, garantindo que nenhuma questão seja deixada em branco.

3. Intercalar redação e questões objetivas

A redação é uma das partes mais significativas do Enem e requer tempo e cuidado. No entanto, os candidatos têm a liberdade de intercalar as etapas da prova, não sendo obrigados a resolver todas as questões antes de iniciar a redação.

Por exemplo, é possível fazer uma primeira leitura da prova inteira, respondendo as questões mais fáceis. Em seguida, preparar o projeto de texto, utilizando os enunciados das questões objetivas lidas na primeira etapa como inspiração.

Escrever o rascunho da redação, revisá-lo e, posteriormente, retomar as questões objetivas. Por fim, passar a redação a limpo e transferir as respostas para o gabarito, sempre monitorando o tempo disponível.

4. Tempo adequado para a redação

A redação envolve várias etapas, como a leitura da proposta e da coletânea de materiais de apoio, a elaboração de um plano de texto com as ideias gerais a serem abordadas, a escrita do rascunho, a revisão e a transcrição final.

Recomenda-se reservar, no máximo, 1 hora e meia para essa tarefa, garantindo que haja tempo suficiente para abordar a redação com qualidade sem prejudicar o desempenho nas demais áreas.

5. Divisão de tempo por etapas

Ao planejar o tempo para o Enem, é importante pensar em etapas, não em perguntas individuais. Não há necessidade de estabelecer um tempo rígido para cada questão, pois algumas demandarão mais tempo do que outras.

Em vez disso, é aconselhável dividir as 5 horas e meia de prova em três ciclos, considerando a redação, as questões de linguagens e as de ciências humanas.

Por exemplo, se reservar 90 minutos para a redação, você terá 2 horas para cada uma das outras fases. Essa abordagem flexível permite ajustar o tempo de acordo com a complexidade das perguntas.

Local de prova e cartão de confirmação

Após definir as estratégias para gerenciar o tempo, é fundamental conhecer o local de prova do Enem. Os detalhes sobre o local de realização do exame, o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, as datas da avaliação e as solicitações de atendimento especializado estão disponíveis no cartão de confirmação, que pode ser acessado na Página do Participante por este link .

Embora a impressão do cartão não seja obrigatória, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos o imprimam e o levem consigo nos dias do exame, em 5 e 12 de novembro, para evitar qualquer confusão sobre o local da prova.

Dicas após consultar o cartão de confirmação

Após verificar o cartão de confirmação, é aconselhável:

Pesquisar o endereço do local de prova;

Verificar a distância e o tempo de deslocamento;

Simular o percurso com antecedência, levando em consideração as possíveis variações de trânsito e transporte público aos domingos.

Chegar ao local de prova antes do horário de fechamento dos portões, que é às 13h, conforme orientação do Inep.

Datas das provas do Enem

O Enem 2023 já tem suas datas definidas. No dia 5 de novembro, os candidatos se depararão com um desafio que envolve 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, além de 45 questões de ciências humanas. Não podemos esquecer da temida redação.

Já no dia 12 de novembro, é hora de enfrentar as 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza.

Para quem quer se programar, os horários de aplicação são os seguintes (considerando o fuso horário de Brasília): abertura dos portões às 12h, fechamento dos portões às 13h, início das provas às 13h30, término das provas no primeiro dia às 19h, e no segundo dia às 18h30.

Um detalhe importante: o candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos.

O que você é permitido levar no dia da prova

No dia da prova, alguns itens são imprescindíveis para garantir a sua participação. Não esqueça de levar o RG ou outro documento oficial com foto. Documentos digitais também são aceitos, mas lembre-se de apresentar o aplicativo oficial ao fiscal, pois capturas de tela não serão válidas.

Além disso, é essencial ter álcool em gel e uma máscara de proteção facial, a menos que o local permita a dispensa desse item em ambientes fechados. Não esqueça de trazer uma caneta esferográfica transparente com tinta preta, e é aconselhável levar pelo menos duas, caso uma falhe.

O cartão de confirmação de inscrição também é fundamental. Para manter a energia durante o exame, leve um lanche, como chocolates, castanhas e barras de cereal, além de água em uma garrafa transparente (sem rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal da sala.

E como o exame tem uma duração considerável, vá com roupas confortáveis e calçados que não o apertem.

O que não pode levar para a prova do Enem

Para evitar problemas e eliminações, é importante saber o que não levar no dia da prova. Telefones celulares, calculadoras e qualquer equipamento eletrônico devem estar desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas.

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens também deve ficar de fora. Evite o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros. Além disso, bebidas alcoólicas, cigarro e drogas ilícitas são terminantemente proibidos.

É fundamental manter o envelope porta-objetos, lacrado e identificado, sob a carteira desde o início da prova até a saída definitiva do local. Porém, a partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, desde que acompanhado pelo fiscal.

Agora que você já sabe o que levar e o que evitar, esteja preparado para enfrentar o Enem 2023 com confiança. Respeite as regras e horários, mantenha-se focado e lembre-se de que a preparação é a chave para o sucesso. Boa sorte!

