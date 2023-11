Aposentadoria após Reforma da Previdência; veja como conseguir

Todos os trabalhadores brasileiros têm o sonho de conseguirem a tão sonhada aposentadoria. Em 2019 aconteceu a Reforma da Previdência — alterando algumas regras acerca das aposentadorias e pensões. Logo — ficara um pouco diferente a maneira como os benefícios são concedidos aos brasileiros segurados do INSS. Veja abaixo todos os detalhes da mudança e como conseguir o benefício após a reforma.

Como se aposentar após a reforma de 2019

Por mais que muitos brasileiros tenham ficado com pânico acerca das mudanças, ainda é simples de ser verificado. As mulheres que começaram a contribuir com o INSS após a Reforma de 2019 — irão conseguir se aposentarem aos 62 anos.

Já os homens que começaram a contribuir com o INSS após a Reforma que aconteceu em 2019, irão poder se aposentar aos 65 anos. Lembrando que estas datas são bases. Logo, é “a partir”.

Em ambos os casos é necessário ter um período exato de contribuição. Os homens precisam ter 20 anos de contribuição e as mulheres 15 anos. Além disso — a aposentadoria sem idade mínima foi retirada após a Reforma.

Logo — agora é necessário não ter somente o tempo de contribuição necessário, mas a respectiva idade. Bem como 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Os trabalhadores que já estavam perto de se aposentarem — podem conseguir ainda o benefício.

Lembrando que estas mudanças são válidas somente para os brasileiros que começaram seus trabalhos e contribuições após a Reforma de 2019.

Estas são as mudanças mais importantes na reforma

Algumas mudanças importantes não são tão comentadas ou entendidas pelos brasileiros. Uma mulher brasileira que começou a contribuir com o INSS em janeiro de 2020 — só irá conseguir se aposentar a partir do mesmo mês de 2035.

Isto é — mediante o tempo de contribuição. Caso essa mulher não tenha a idade mínima, é necessário que ela aguarde até completar os 62 anos. Até então, era permitido que a pessoa se aposentasse aos 60 anos e com os 15 anos de contribuição.

Também era possível se aposentar com 30 anos de contribuição. O que agora não é mais possível. Lembrando que outro ponto é acerca da aposentadoria especial — que passou a também ter idade mínima.

E por fim — o valor a ser pago aos beneficiários possui como base a média salarial desde o ano de 1994 até o respectivo ano de sua aposentadoria. E com isso — o segurado recebe 60% do valor, somado de 2% por cada ano a mais.

Logo — uma mulher que contribuiu por 25 anos com o INSS irá receber 80% de sua renda. Sendo 60% referente ao previsto realmente por lei e os demais mediante o adicional de 2% por cada ano.

Para que a mulher queira se aposentar recebendo o salarial integral — é necessário que ela contribua com o INSS por no mínimo 35 anos. Aos homens que estão no mesmo cenário — o tempo é de no mínimo 40 anos.

