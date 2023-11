Bancos abrem na sexta-feira (3), depois do feriado?

O penúltimo mês de 2023 literalmente acabou de começar e já terá um feriado em seu segundo dia útil, o Dia de Finados, que acontece na próxima quinta-feira (2). Como é de costume dos brasileiros, muitos aproveitam feriados próximos do final de semana para ‘enforcar’, enquanto outros se preocupam em antecipar compromissos antes de uma viagem, já que muitos estabelecimentos não funcionarão. Siga a leitura abaixo e entenda quando bancos voltam a oferecer serviços.

Instituições bancárias, como já é costume, não abrirão agência no Dia de Finados. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Comércio pós-feriadão

O mês de novembro começa exatamente hoje, e na próxima quinta-feira (2), os bancos não estarão disponíveis para atendimento presencial por conta do feriado nacional de Dia de Finados, o popular dia dos mortos.

Esta decisão segue as diretrizes estabelecidas na Resolução n.º 4.880 pelo Conselho Monetário Nacional, que não considera feriados de âmbito nacional como dias úteis para operações bancárias. Continue lendo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o recesso.

Leia mais: Hora de trabalhar: 2024 será o ano com menos feriados de semana? Veja o calendário

Bancos fechados no Dia de Finados

No final de semana seguinte ao feriado, ou seja, no sábado, 04, e no domingo, 05, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão à disposição dos clientes. Isso permitirá a realização de transferências e pagamento de contas de forma conveniente.

Durante o feriado prolongado, os serviços de atendimento eletrônico dos bancos permanecerão em funcionamento normal.

Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), enfatiza que os serviços como internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos estarão operacionais para pagamento de contas, verificação de saldo, extrato e transferências, entre outros.

Pagamento de contas só na sexta-feira

As contas de consumo, como água, energia e telefone, bem como os carnês com vencimento em 02 de novembro, poderão ser quitados sem nenhum acréscimo no dia útil seguinte ao feriado, que é a sexta-feira, 03.

Walter Faria também destaca que “normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.” Esta informação é indispensável para os clientes bancários que desejam garantir que suas transações financeiras ocorram sem problemas durante o feriado e nos dias seguintes.

A história do Dia de Finados

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é uma data de grande significado religioso em várias culturas ao redor do mundo. Sua origem remonta a tradições ancestrais que honravam os mortos.

Na Igreja Católica, a história do Dia de Finados está intimamente ligada ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Este dia é dedicado à celebração e homenagem a todos os santos conhecidos e desconhecidos.

No entanto, muitas pessoas comuns, não canonizadas como santas, também mereciam ser lembradas. Assim, o Dia de Finados foi estabelecido como uma data para orar e recordar os entes queridos que faleceram, mas não foram canonizados como santos.

A tradição de visitar os túmulos e cemitérios nesse dia é comum em muitos países, permitindo que as pessoas prestem homenagens, acendam velas e façam orações pelos mortos. Embora seja uma celebração cristã, suas raízes podem ser encontradas em práticas ancestrais de diferentes culturas, como as celebrações dos mortos dos povos celtas e astecas.

Leia também: Sem dinheiro, mas com muita vontade de empreender? 15 tipos de negócios baratos