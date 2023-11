Correios anunciam promoção para a Black Friday; veja o que você pode fazer

Você está aguardando ansiosamente pelas ofertas de Black Friday para fazer boas compras? Então esta novidade é para você.

Recentemente, os Correios divulgaram uma iniciativa em preparação para a Black Friday, já famoso evento do comércio, com descontos em lojas físicas e online.

A empresa estatal, responsável pela entrega de encomendas em todo o território nacional, vai oferecer descontos de até 30% para envios de encomendas tanto nacionais quanto internacionais.

Mas como isto vai acontecer? O que é preciso fazer para garantir os descontos? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Correios anunciam descontos de até 30% no envio de encomendas na Black Friday/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Correios anuncia até 30% de desconto no frete durante a Black Friday

A melhor época para comprar com ótimos está chegando e os brasileiros já estão aguardando ansiosamente. A iniciativa dos Correios foi anunciada em uma coletiva de imprensa na última quarta-feira, 25 de outubro, como parte dos preparativos para a Black Friday, que tem data marcada para acontecer no dia 24 de novembro deste ano.

Para aproveitar os descontos, os clientes do varejo podem simplesmente baixar o aplicativo oficial dos Correios no endereço https://c.correios.com.br/blackfridayapp.

Eles também podem realizar a postagem e efetuar o pagamento pelo aplicativo, deixando a encomenda em uma das agências ou Pontos de Coleta designados pela empresa.

Os descontos também se estendem aos empreendedores, assim como aos clientes dos planos Clube Correios (Ouro, Prata ou Bronze), sendo aplicados automaticamente em suas transações.

Para os clientes Platinum, Diamante e Infinite, os descontos são personalizados e a negociação é conduzida diretamente com um consultor de vendas.

Confira dicas com as melhores lojas para comprar e economizar na Black Friday:

Correios prepara verdadeira força tarefa para a Black Friday

Para atender ao aumento exponencial na demanda de envios durante a Black Friday, os Correios estão preparando uma estrutura robusta para o envio das compras online realizadas no dia 24 de novembro. São mais de 100 mil profissionais e 23 mil veículos, com o objetivo de agilizar as postagens dos pedidos realizados durante a data.

Elmer Martins Ribeiro, chefe do Departamento de Vendas dos Correios, enfatizou a importância da Black Friday para o comércio eletrônico, afirmando que é um momento aguardado por todos os envolvidos no setor para impulsionar as vendas.

Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, destacou o compromisso da empresa com a modernização do parque logístico e com a melhoria dos canais físicos e digitais, proporcionando uma experiência de excelência tanto para os vendedores quanto para os compradores online.

Maurício Fortes Garcia Lorenzo, diretor de Negócios dos Correios, ressaltou durante o evento de lançamento da campanha em São Paulo, a intenção de garantir a melhor experiência para os consumidores e as melhores oportunidades de negócios para os profissionais do comércio eletrônico. “Estamos trazendo novos descontos, tecnologia, entregas no mesmo dia e estratégias de frete”, afirmou.

