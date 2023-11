Piores e melhores salários de 2023: 40 profissões

O salário desempenha um papel fundamental na escolha de uma carreira, impactando diretamente o padrão de vida e as perspectivas futuras dos profissionais.

Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o portal G1 realizou uma pesquisa que revela as médias salariais de 40 profissões no Brasil em 2023. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Veja as profissões com os melhores e piores salários de 2023/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pesquisa revela profissões com maiores salários em 2023

Entre as ocupações que se destacam pelos salários mensais, superando os R$ 32 mil, encontram-se diretores, atores, médicos, engenheiros e gerentes.

Neste artigo você vai encontrar informações sobre médias salariais em diferentes profissões e entender as áreas de formação relacionadas a essas carreiras.

Vamos explorar as profissões que se destacam em termos de remuneração e aquelas que exigem um investimento diferente em sua formação.

As 30 profissões com os salários mais altos em 2023

De acordo com a pesquisa mais recente, aqui estão as 30 profissões líderes em salários médios de admissão no Brasil:

Árbitro de Futebol – R$ 18.483,05 Ator – R$ 28.192,59 Diretor Comercial – R$ 23.249,61 Diretor de Compliance – R$ 26.533,60 Diretor de Marketing – R$ 22.973,23 Diretor de Operações de Serviço de Transporte – R$ 22.588,56 Diretor de Operações de Serviços de Telecomunicações – R$ 17.304,25 Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento – R$ 32.791,37 Diretor de Planejamento Estratégico – R$ 23.511,90 Diretor de Produção e Operação da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades – R$ 20.667,19 Diretor de Produção e Operações em Empresa Agropecuária – R$ 14.896,14 Diretor de Recursos Humanos – R$ 27.714,52 Diretor de Serviços de Informática – R$ 30.231,44 Diretor de Serviços de Saúde – R$ 20.092,25 Diretor de Suprimentos – R$ 23.432,23 Diretor Financeiro – R$ 17.391,93 Diretor Geral de Empresa e Organizações – R$ 20.029,36 Diretor Teatral – R$ 15.023,25 Engenheiro Aeronáutico – R$ 14.103,85 Engenheiro Civil (Aeroportos) – R$ 16.666,67 Engenheiro Civil (Geotecnia) – R$ 15.105,14 Engenheiro Civil (Hidráulica) – R$ 14.414,40 Engenheiro de Equipamentos em Computação – R$ 13.775,52 Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha) – R$ 15.254,80 Geofísico – R$ 13.804,73 Gerente de Clientes Especiais (Private) – R$ 13.558,37 Gerente de Desenvolvimento de Sistemas – R$ 17.452,06 Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação – R$ 16.443,81 Médico Generalista – R$ 13.952,68 Médico Oncologista Clínico – R$ 27.999,40

Estas profissões estão associadas a diversos campos, incluindo Medicina, Tecnologia da Informação, Engenharia, Psicologia (especialmente em Recursos Humanos), Farmácia, Bioquímica, Administração, Economia e Marketing. A Engenharia ocupa uma posição de destaque em muitos dos cargos de maior remuneração.

As 10 profissões com os salários mais baixos em 2023:

A pesquisa também revela as 10 profissões com os menores salários médios de contratação no Brasil em 2023:

Agente Indígena de Saúde – R$ 1.293,11 Apresentador de Festas Populares – R$ 687,91 Artesão Confeccionador de Biojoias – R$ 1.265,60 Carregador (Aeronaves) – R$ 1.261,97 Criador de Camarões – R$ 1.311,53 Desenhista Técnico – R$ 770,95 Gandula – R$ 1.081,93 Operador de Telemarketing – R$ 1.286,79 Operador Polivalente da Indústria Têxtil – R$ 1.305,43 Trabalhador da Exploração de Açaí – R$ 1.292

Estar em um emprego com baixa remuneração pode ser desafiador, mas existem medidas que você pode considerar para lidar com essa situação.

Avalie suas finanças, estabeleça um orçamento, busque opções de economia, invista em educação financeira e explore oportunidades de crescimento.

Lembre-se de manter uma mentalidade positiva, pois com planejamento e determinação, você pode trabalhar para alcançar seus objetivos financeiros.

