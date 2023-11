País da Europa tem mais empregos do que moradores

No Brasil, a taxa de desemprego sempre é alta, tendo filas enormes de pessoas buscando apenas uma vaga. Mas já pensou em um cenário onde houvesse mais vagas do que moradores? Parece utopia, entretanto, há um país que está localizado na Europa que possui essa característica, saiba qual é esse país e qual o foco da economia local.

Onde fica esse país?

O país em questão está cuidadosamente desenhado fazendo fronteiras com os países da Áustria e Suíça. O nome deste local onde é o sonho de qualquer pessoa morar, é Liechtenstein. Outro ponto que chama bastante atenção, é a dimensão do seu território.

Para se ter noção, é possível compará-lo com a cidade de Campo Limpo, que encontra-se em Goiás. A extensão do local oferece uma sensação pouco vista em outro país, já que com apenas 30 minutos de carro ou algumas horas correndo, é possível atravessá-lo por completo.

Caso a pessoa quisesse apenas caminhar, em apenas 120 minutos já teria percorrido toda a localidade e contemplaria uma linda e tranquila vista da natureza.

Um local bastante tranquilo para viver

Não importa de fato a finalidade, se é para viver ou apenas para passear, a localidade é excelente para isso. Já que fica um pouco longe das rotas dos turistas, então, só vai para o país quem de fato quer conhecer apenas a natureza que encontra-se em volta da localidade.

Na maior parte do ano, é possível encontrar apenas um ambiente sereno e livre de vários turistas, o que torna o local bem calmo se comparado com a vida corrida que é encontrada na maior parte da Europa.

Contudo, é um erro confundir tranquilidade com tédio, já que no local, é possível vislumbrar a vista de várias montanhas, é um verdadeiro espetáculo da natureza.

Sobre a economia local

O que mais chama a atenção, de fato, é a economia local. Pois o país possui de maneira inacreditável mais vagas de empregos do que pessoas trabalhando de fato. Além disso, é mais comum ver pessoas estrangeiras trabalhando no local do que os próprios nativos.

Como há fronteiras com dois países e o país em questão é tão pequeno, torna-se bastante fácil e viável que trabalhadores de outras localidades entrem no país apenas para trabalhar.

Portanto, quem está procurando um emprego e ao mesmo tempo um local que possibilita bastante calmaria e paz, ir para este país da europa pode ser uma excelente opção.

