Pague só 1% da sua dívida: novo Feirão Limpa Nome da Serasa é lançado

Você tem dívidas e gostaria de resolver estas pendências financeiras? Nesta segunda-feira (30), teve início a trigésima edição do Feirão Serasa Limpa Nome.

Segundo informações da empresa, este evento se destaca como o mais abrangente até o momento, reunindo mais de 500 empresas, abrangendo bancos, instituições financeiras, estabelecimentos comerciais, operadoras de serviços de telefonia e empresas de seguros.

Ficou interessado em quitar suas dívidas durante o evento? A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre o novo Feirão Limpa Nome da Serasa.

Feirão Limpa Nome da Serasa já começou. Entenda como resolver suas dívidas durante evento/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Feirão Limpa Nome da Serasa: entenda como funciona

O Feirão Serasa Limpa Nome, que teve início no dia 30 de outubro, promove descontos expressivos, chegando a 99% em algumas situações. Esta ação está programada para terminar no dia 30 de novembro.

As empresas que aderiram ao programa “Desenrola Brasil” também estão disponibilizando suas ofertas na plataforma, oferecendo descontos semelhantes para pagamentos à vista.

Uma novidade deste ano é a inclusão das concessionárias de energia Enel e Light, permitindo que os consumidores quitem suas contas atrasadas diretamente durante o feirão, inclusive utilizando o sistema de pagamento via PIX, que possibilita a limpar o nome de forma, praticamente, imediata.

Esta iniciativa é particularmente interessante nestes casos, já que a luz cortada pode trazer inúmeros prejuízos com eletrodomésticos, além de comprometer a qualidade de vida de quem está sem energia elétrica.

Como negociar dívidas durante o feirão

Para negociar suas dívidas, os interessados podem acessar as ofertas do Feirão, através do site ou do aplicativo, disponível para download nas lojas virtuais App Store e Google Play. Atualmente, os canais disponíveis para verificar estas ofertas são:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo: (disponível para Android e iOS)

WhatsApp: 11 99575–2096.

Veja dicas para fazer um bom acordo no Feirão, quitar suas dívidas, e limpar seu nome:

Leia mais: Serasa Limpa Nome: endividados podem pedir parcelamento em até 72 vezes

Serasa Limpa Nome: objetivo é reduzir inadimplência

O Serasa Limpa Nome, uma iniciativa da Serasa, foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar os brasileiros a superarem o crescente problema do endividamento.

A plataforma oferece diversas facilidades para que consumidores endividados possam regularizar suas pendências de forma eficaz.

O Serasa Limpa Nome atua como intermediário entre as instituições credoras e os consumidores endividados.

Por meio desta plataforma, os devedores podem consultar suas dívidas e encontrar condições variadas para quitação, seja à vista ou em parcelas, de maneira ágil e segura.

Este serviço é aplicável para acordos com empresas de diferentes setores, incluindo operadoras de cartões de crédito, instituições bancárias, universidades, companhias de telefonia, entre outros.

As negociações podem abranger dívidas atrasadas, aquelas que resultaram em inclusão nos registros de inadimplentes e até mesmo contas de consumo, como água e energia elétrica.

Se você é daqueles brasileiros que perdem o sono quando precisam quitar alguma dívida, este pode ser o momento certo de resolver esta questão e respirar aliviado.

Leia mais: Serasa anuncia GRANDE FEIRÃO para quitar as dívidas dos brasileiros