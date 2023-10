Boa notícia — as cobranças do IPVA 2024 está quase chegando e o Governo tem uma excelente notícia para os brasileiros. Inúmeros veículos tiveram redução de 10% ou mais nos seus valores de mercado. Representando uma redução significativa nos preços que devem ser pagos de tributos. Além disso — alguns brasileiros irão ser isentos do IPVA 2024. Veja a lista e os novos valores do IPVA 2024 para os modelos de automóveis.

IPVA 2024 ficará mais barato para estes modelos de carro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

IPVA ficará mais barato em 2024

O Imposto Sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) é um tributo pago todos os anos. De acordo com uma pesquisa realizada — ocorreu uma queda de aproximadamente 8,57% no valor de mercado da maioria dos veículos.

Por mais que essas informações não englobem todos os veículos, mas está contida dentre os maiores números de emplacamento neste ano. Logo — mais de 20% dos veículos avaliados tiveram uma redução significativa em seus preços.

Como o IPVA é com base no valor de mercado do veículo, os preços dos impostos devem serem reduzidos. Podendo variar de estado para estado. Por exemplo: no estado de São Paulo, o valor pago do IPVA é referente a 4% do valor do veículo.

Caminhonetes simples ou para até 03 passageiros, motos e ônibus — o valor recolhido é de 2% e o IPVA dos caminhões é de 1,5% sobre o seu valor. Já os demais veículos de locação somente 1%.

Portanto, com base nisso — veja a tabela abaixo com algumas fabricantes e seus novos valores de mercado e possível variação. Com isso — basta calcular a porcentagem referente ao seu estado e verificar os valores que serão pagos de IPVA.

Veja a tabela abaixo

Imagens da internet

Leia mais: Atrasou ou não pagou o IPVA? É isso o que pode acontecer

Estes brasileiros não pagarão IPVA 2024

A regra da isenção do IPVA 2023 irá continuar para o de 2024. Logo, alguns brasileiros não pagarão o IPVA 2024. Lembrando que esta isenção de impostos está prevista por lei. Por mais que seja estadual — a maioria dos estados já abrange essas alterações.

Em primeiro ponto — os brasileiros que não estiverem na lista podem optar por realizarem o pagamento com 3-5% de descontos. Basta que o pagamento seja feito logo em janeiro. Caso não seja possível — dá para parcelar o pagamento em até 5 parcelas.

Para o Estado de São Paulo, há a lei que prevê a isenção do IPVA para alguns brasileiros. Trata-se dos brasileiros que possuem veículos que foram fabricados há mais de 20 anos. Ou seja, a partir do ano de 2004 ou anteriormente.

Logo — estes veículos que foram fabricados nessas datas não irão pagar mais IPVA a partir deste ano. Lembrando que esta isenção também é concedida para outros brasileiros, entenda;

De acordo com a medida, os brasileiros que são donos de táxis ou possuem algum tipo de deficiência pessoal — também estão isentos do imposto. Bem como os veículos oficiais do Governo. Ademais — é importante pedir informações acerca no Detran do seu estado, para verificar quais são as possibilidades de isenção existentes.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Veja quanto você pode pagar de IPVA a partir de 2024