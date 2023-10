Alerta: carregar o celular nestes 5 lugares públicos é um erro e você não sabia

Em um mundo onde tudo se resume ao aparelho celular, para conversar, realizar tarefas do trabalho ou da faculdade e até mesmo realizar operações bancárias, ter o aparelho sempre com a bateria carregada é de suma importância, caso contrário, o usuário praticamente “se desconectará” do resto do mundo. E com isso, ele pode acabar ligando seu carregador em qualquer lugar, mas não faça mais isso até saber quais os 5 lugares públicos que essa prática é “proibida”.

Por que a prática é proibida?

Quando fala-se que algo é proibido, não quer dizer de fato que não se pode fazer, mas é ideal que os usuários não realizem a ação. É tipo quando o médico fala para a pessoa que tem hipertensão não comer comidas gordurosas, ela não deve comer, mas caso queira, ainda pode, afinal, todas têm o livre arbítrio.

O mesmo pode se considerar com celular, ao ligá-los em certas portas USB, pode parecer que não, mas é a entrada para que hackers consigam entrar em seu aparelho celular e em alguns casos, clonarem todas as informações.

Principalmente, nos locais onde o usuário não costuma frequentar sempre ou em locais que há um grande movimento de pessoas, em todos eles, se deve ter bastante cuidado.

Quais os 5 locais que são proibidos?

O primeiro local são aeroportos, embora haja bastante pontos para carregar o celular, o ambiente virtual pode não ser seguro. O mesmo acontece nos hotéis, que têm aquela porta USB que fica perto da cama, de acordo com especialistas, criminosos virtuais podem usá-las para acessar o aparelho celular dos usuários.

Também é importante ficar ligado com os carros alugados, embora práticas, as portas USB podem estar com algum dispositivo que consiga entrar em seu aparelho. O alerta também vale para shoppings, sobretudo, os que possuem uma grande circulação de pessoas diariamente.

Por fim, os cafés, a depender do local, criminosos podem deixar as portas USB “prontas” para ao conectar um novo dispositivo, que ele seja totalmente clonado, desde contatos até informações bancárias sensíveis.

Como carregar o aparelho celular de forma gratuita?

A primeira dica, que é mais econômica, seria sempre levar o carregador elétrico e utilizá-lo direto nas tomadas e não em portas USB. No caso de carros, o usuário pode utilizar o seu próprio adaptador.

Mas a maneira mais eficaz, seria usar algum carregador portátil, pois com ele, os usuários evitam até mesmo problemas relacionados com cargas elétricas desproporcionais.

Por fim, sempre fique atento, pois conectar o aparelho em entradas USB genéricas pode gerar um grande problema.

