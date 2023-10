Auxílio Gás de novembro: quando cai os R$ 106 do governo

Boa notícia — o mês de novembro está chegando e com ele uma série de benefícios do Governo Federal. Serão feitos repasses que podem ultrapassar os R$ 600 — alcançando milhões de brasileiros. Veja todos os detalhes abaixo e as data de pagamento.

Estes benefícios serão pagos em novembro

O mês de novembro vem recheado de benefícios para os brasileiros. Entretanto, neste mês em exclusivo — os beneficiários do Governo Federal receberão somente o Bolsa Família.

Haja vista que o Vale-Gás não é pago neste mês de novembro. E há uma explicação para isso. O recurso é pago somente a cada dois meses, de maneira bimestral. Com isso nos meses ímpares o benefício não é pago para os brasileiros.

Neste mês de outubro o benefício foi repassado para os beneficiários. Haja vista que se trata de um mês par. Agora o Vale-Gás será pago para os brasileiros somente no mês de dezembro e depois apenas em fevereiro de 2024.

Outra novidade é o valor do benefício, que deverá cair para R$ 106. Mas isso é uma boa notícia — porque significa que a média nacional do gás de cozinha está sendo reduzida bastante.

No surgimento do Vale-Gás, os valores do botijão de 13kg ultrapassava os R$ 120 em alguns estados brasileiros.

Mas já está confirmado os repasses do Bolsa Família. Com valor fixo em R$ 600 e adicionais que podem chegar a até R$ 500 dependendo do grupo familiar.

É importante ficar atento quanto as datas de pagamentos dos repasses. Evitando perder tempo e não ficar atento quanto aos dias que o valor cairá.

Cronograma de pagamentos Novembro

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família e Vale-Gás se iniciam juntos. Com base no número final do NIS de cada beneficiário.

Os repasses são pagos nos últimos 10 dias úteis de todo mês. Em contraste com o mês de outubro — os pagamentos de novembro irão começar a partir do dia 17 de novembro. Sendo estendidos até o dia 30.

Aos que recebem na segunda-feira, é possível antecipar os valores para o sábado anterior. Facilitando e obtendo a antecipação do benefício. O valor cai automaticamente na conta do Caixa Tem.

Podendo ser transferido para qualquer outra conta através da Chave Pix ou outro meio existente no aplicativo. Veja abaixo todos os detalhes.

Número final do NIS: 1

Data: 17 de novembro

Data: 17 de novembro Número final do NIS: 2

Data: 20 de novembro

Data: 20 de novembro Número final do NIS: 3

Data: 21 de novembro

Data: 21 de novembro Número final do NIS: 4

Data: 22 de novembro

Data: 22 de novembro Número final do NIS: 5

Data: 23 de novembro

Data: 23 de novembro Número final do NIS: 6

Data: 24 de novembro

Data: 24 de novembro Número final do NIS: 7

Data: 27 de novembro

Data: 27 de novembro Número final do NIS: 8

Data: 28 de novembro

Data: 28 de novembro Número final do NIS: 9

Data: 29 de novembro

Data: 29 de novembro Número final do NIS: 0

Data: 30 de novembro

Portanto, estas são as datas oficiais dos repasses para o mês de novembro do Bolsa Família. Basta aguardar as respectivas datas.

