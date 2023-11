Hora de trabalhar: 2024 será o ano com menos feriados de semana? Veja o calendário

O ano de 2023 para quem gosta de um bom feriado prolongado foi um dos melhores, contudo, o ano de 2024 não promete tantos feriados “bons”. Já que a maioria, irão cair no final de semana, ou seja, não irá permitir que as pessoas fiquem em casa, mesmo assim, ainda haverá alguns bons feriados que irá possibilitar boas viagens em família ou apenas um belo descanso, confira o calendário de feriados de 2024.

De janeiro até maio

No mês de janeiro infelizmente, o único feriado que terá será o do dia primeiro de janeiro, que representa o ano novo (confraternização universal), pelo menos irá cair em uma segunda-feira, para alegria de todos.

Indo para fevereiro, terá um ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro, que será em uma terça e em uma quarta, os dias representam o carnaval. Já na quarta-feira, o ponto facultativo durará apenas até às 14 horas.

Já em abril terá três feriados, mas para tristeza de todos, dois irão cair no domingo, a saber, o da paixão de cristo no dia 07 e o de tiradentes, no dia 21. O único que será na semana, vai ser o feriado da Páscoa, no dia 09, que será em uma terça. Por fim, no dia 1 de maio há o dia do trabalho e cairá na quarta.

Restante do ano

No restante do ano, haverá poucos feriados também. Após o de maio, só terá outro no dia 08 de junho e ainda será em um sábado, a saber, Corpus Christi. Após ele, haverá o da independência do Brasil, no dia 07 de setembro.

Em outubro, terá o dia de Nossa Senhora Aparecida, que cairá no dia 12. Novamente, será em um sábado. Após ele, apenas em novembro, que terá o dia de finados, no dia 2 de novembro que será um sábado e o dia da proclamação da república, que será na sexta-feira dia 15 de novembro.

Já em dezembro, no dia 24, haverá ponto facultativo após às 14 horas, no dia 25 terá o feriado do natal e no dia 31 de dezembro o feriado de véspera do ano novo que será ponto facultativo.

Como viajar tendo poucos feriados?

Como é notório, em 2024 haverá poucos feriados e para quem gosta de se programar para curtir um grande feriado em família, terá que planejar bem antes. Mas a única saída, é aproveitar os feriados que irão cair na segunda ou na sexta.

Talvez viajar para locais tão distantes não dê tão certo, já que o tempo de viagem não irá compensar, mas planejando direitinho, é possível relaxar mesmo com menos feriados.

