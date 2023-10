Pesquisa alerta as brasileiras para situação perigosa em aplicativos de namoro

Se você já conheceu alguém em um aplicativo de namoro, como Tinder, Bumble ou Inner Circle, certamente já ouviu inúmeras orientações sobre golpes e ciladas que outras pessoas já passaram.

Mas o que pode parecer exagero em outros momentos, está cada vez mais se tornando uma realidade, especialmente, entre mulheres que fazem uso deste tipo de aplicativos para encontros.

Uma pesquisa exclusiva conduzida pela organização “Era Golpe, Não Amor” revelou que 4 em cada 10 mulheres brasileiras já enfrentaram ou conhecem alguém que foi vítima de golpes em relacionamentos virtuais. A seguir, continue lendo para saber mais informações sobre esta pesquisa.

Número de mulheres vítima de golpes em aplicativos de namoro só aumenta, diz estudo/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aplicativos de namoro: casos de golpe entre mulheres só aumentam

Os resultados alarmantes do estudo, realizado com 2.036 participantes, em todo o país, ressaltam a necessidade urgente de conscientização e medidas preventivas para proteger as mulheres de fraudes financeiras, em contextos amorosos.

A pesquisa foi uma iniciativa da agência de comunicação Fresh PR, em parceria com a empresa Hibou, especializada em pesquisa e insights de mercado, a Associação Brasileira de EMDR (uma terapia que utiliza estimulação dupla para auxiliar na resolução de memórias difíceis), e a plataforma de crowdfunding Kickante, com o apoio do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV) do Ministério Público de São Paulo.

Os dados foram coletados por meio de formulários online em março de 2023, garantindo uma amostra representativa da diversidade do país em termos de raça, idade e classe social. O estudo apresenta uma margem de erro de 2,2% e um intervalo de confiança de 95%.

Mulheres sofrem golpes financeiros em relações iniciadas nos apps

Os resultados da pesquisa destacaram que muitas vítimas são atraídas para esses golpes em função de emoções intensas e vulnerabilidades. A paixão desempenha um papel significativo, criando uma crença sólida na pessoa por quem estão apaixonadas.

Em diversos casos, as vítimas encaram o ato de fornecer dinheiro como uma demonstração de amor e comprometimento.

O professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP USP), enfatizou que os golpistas têm habilidade em conquistar a confiança das vítimas.

Casais que se conheceram em apps não são os mais felizes, diz estudo

A pesquisa, conduzida pela Universidade Estadual do Arizona, apontou que casais que se conheceram por meio de aplicativos de namoro tendem a experimentar menos satisfação em seus relacionamentos, em comparação com aqueles que se encontraram de maneira mais convencional.

Este estudo foi realizado em setembro deste ano e envolveu entrevistas com 923 adultos casados, residentes nos Estados Unidos. A descoberta fundamental indica que, de acordo com a pesquisa, os casamentos originados de encontros por meio de aplicativos apresentam níveis mais baixos de satisfação em comparação com os métodos tradicionais.

É importante notar que essa pesquisa surpreendeu muitas pessoas que acreditavam que os aplicativos de namoro eram a maneira ideal de encontrar o parceiro perfeito, em função da sua capacidade de cruzar diversas informações para fazer recomendações.

Quais os principais problemas relatados pelos casais?

Um dos problemas mais significativos está relacionado à “marginalização social” que alguns casais que se formam por meio de aplicativos podem enfrentar. A sociedade nem sempre oferece o mesmo apoio a estas uniões, o que poderia afetar negativamente a satisfação nesses relacionamentos.

Outro aspecto a ser considerado é que a maioria dos casais que se conhece por meio de aplicativos é composta por pessoas jovens, com menos experiência em relacionamentos, o que pode levar a frustrações.

Vale ressaltar que esta pesquisa não sugere que todos os relacionamentos que iniciam online estejam fadados ao fracasso, mas aponta que a maioria deles tende a resultar em níveis mais baixos de satisfação.

