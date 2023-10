Local de prova do Enem 2023: veja qual é o seu

As tão aguardadas (e temidas) provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), enfim, acontecem no próximo domingo (5). Esta semana será decisiva para muitos estudantes que se prepararam o ano todo para os exames, no entanto, existes orientações indispensáveis para quem deseja realizar as avaliações de forma tranquila e sem surpresas. Confira na leitura a seguir, as principais dicas, quanto a horário de chegada e dias das provas.

Está chegando a hora

O candidato que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) deve ficar atento às orientações cruciais para o dia da prova.

A recomendação principal é que confira com antecedência o seu local de prova, além de calcular o tempo necessário para o deslocamento até lá. Continue a leitura e entenda tudo o que você precisa saber para realizar suas provas de forma tranquila.

Cartão de confirmação é essencial para o acesso ao local da prova

Para acessar o local de prova, é preciso consultar o cartão de confirmação do participante, disponível na Página do Participante.

É fundamental salientar que alguns candidatos têm observado uma distância considerável entre o local designado e o seu endereço residencial, ultrapassando os 30 km estipulados pelas regras. O Inep já cobrou a revisão dos critérios da empresa responsável pela aplicação e garante que a situação será resolvida.

O presidente do Inep, Manuel Palacios, assegurou que o órgão está monitorando de perto o assunto, analisando não apenas as solicitações, mas também revisando minuciosamente todas as alocações. Ele comparou os locais de prova com os endereços de residência dos candidatos e afirmou que a situação será resolvida sem dúvidas, garantindo o direito de todos os inscritos.

Passo a passo: consulte seu local de prova

Aqui está o passo a passo para verificar o seu local de prova:

1 – Acesse a Página do Participante e clique em “Entrar como gov.br”



2. Insira o seu CPF e clique em “Continuar”

3. Digite a sua senha gov.br e clique em “Entrar”

4. Clique em “Aplicação” e, em seguida, selecione “Local de Prova”

5. Clique novamente em “Local de prova” e salve o cartão de confirmação em seu dispositivo.

Informações importantes no cartão de confirmação

No cartão de confirmação, você encontrará informações essenciais para os dois dias de prova. Embora a impressão do documento não seja obrigatória, o Inep recomenda que o candidato o imprima e o leve nos dias do exame (5 e 12 de novembro) para evitar confusões quanto ao endereço do local da prova.

Após consultar o cartão de confirmação, é importante realizar as seguintes ações:

Pesquisar o endereço do seu local de prova.

Verificar a distância e o tempo de deslocamento.

Se possível, simular o percurso, tendo em mente que o trânsito e o transporte público podem ter variações no domingo do exame.

Se atente ao horário de chegada

É fundamental ressaltar que os portões fecham às 13h, mas a orientação do Inep é que os candidatos cheguem às 12h ao local de prova.

Enem 2023: novidades coloridas

Em relação às novidades do Enem 2023, a edição deste ano traz elementos coloridos. Até 2022, as provas tinham apenas a capa do caderno de questões colorida. Agora, além da capa, o caderno de questões apresentará elementos gráficos coloridos, como charges e tirinhas, além da enumeração dos itens da prova.

Inovação para acessibilidade e melhor compreensão visual

É importante observar que cada candidato deve indicar a cor do seu caderno de questões no gabarito. O objetivo principal dessa mudança é proporcionar uma melhor compreensão visual dos itens da prova, garantindo acessibilidade às pessoas com daltonismo e baixa visão, facilitando a leitura em fundos coloridos. O Inep destaca que essa inovação trará benefícios significativos aos participantes.

Datas das provas do Enem 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 está se aproximando e os candidatos precisam estar cientes das datas e horários para que tudo ocorra sem imprevistos. Este ano, o exame será aplicado em dois dias: 5 de novembro e 12 de novembro.

Abaixo estão os detalhes de cada dia de prova:

5 de novembro: Habilidades em Linguagens e Ciências Humanas em Foco: no primeiro dia, os candidatos enfrentarão 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol. Além disso, terão que redigir uma redação.

12 de novembro: Matemática e Ciências da Natureza em Pauta: no segundo dia, o desafio se concentra em 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Não chegue atrasado!

Os horários de aplicação das provas seguem o fuso de Brasília e são os seguintes:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Encerramento das provas no 1º dia: 19h

Encerramento das provas no 2º dia: 18h30

É importante ressaltar que o candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos. Portanto, atenção aos horários!

Itens essenciais no dia da prova

No dia da prova, é imprescindível estar bem preparado. Certifique-se de levar os seguintes itens:

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Álcool em gel;

Máscara de proteção facial (salvo em locais que permitem o uso em ambientes fechados);

Caneta esferográfica transparente com tinta preta (tenha pelo menos duas, por precaução);

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche (ideal é levar alimentos energéticos, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (sem rótulo). Lembre-se de que o lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

Documentos digitais de identificação aceitos

O Inep aceita documentos digitais de identificação, como:

e-Título,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

RG Digital.

É fundamental apresentar o aplicativo oficial ao fiscal, pois capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continua proibido.

Itens proibidos no dia da prova

Telefones celulares, calculadoras e quaisquer dispositivos eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de ingressar na sala de provas. Qualquer som emitido desses aparelhos durante a prova resultará na eliminação do candidato;

Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

É importante destacar que o envelope porta-objetos, devidamente lacrado e identificado, deve permanecer sob a carteira do candidato desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local. A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, desde que acompanhado pelo fiscal.

