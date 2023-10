De acordo com novas informações da equipe do site WABetaInfo, o WhatsApp está fazendo testes em sua versão beta, para aumentar o número de participantes no recurso Grupos. No entanto, usuários da plataforma de mensagens que possuem aparelhos com sistema Android não receberam a atualização. Entenda o porquê, logo abaixo.

Por que só iPhone recebeu essa nova atualização do WhatsApp. — Foto: Reprodução

Atualização para poucos

O WhatsApp, além de incorporar avanços baseados em Inteligência Artificial, está introduzindo uma atualização significativa para os usuários do iPhone.

Conforme reportado pelo WABetaInfo, embora a descrição das alterações não faça menção a isso, agora é possível iniciar chamadas em grupo com 31 usuários ao mesmo tempo.

Esta é uma melhoria notável em relação ao limite anterior, que estava limitado a apenas 15 pessoas. Continue a leitura e entenda o que se sabe sobre a novidade, até agora.

WhatsApp amplia limite de participantes em chamadas em grupo

Essa expansão, embora aparentemente simples, foi uma solicitação frequente dos usuários no canal de feedback do WhatsApp. Antes era necessário adicionar manualmente usuários extras após iniciar uma chamada com 15 pessoas.

Foto: Reprodução / WABetaInfo

Além disso, o mensageiro aprimorou a qualidade do áudio nas chamadas em grupo, melhorando a experiência de comunicação.

Distribuição gradual explica ausência de Android

É importante observar que a distribuição dessa atualização está ocorrendo de forma gradual e por lotes. Portanto, pode levar algum tempo até que todos os usuários do iPhone tenham acesso a essa melhoria. Continue atento às atualizações do WhatsApp para desfrutar plenamente desse novo recurso.

WhatsApp tem novidades que melhoram experiência

Na mais recente atualização, a versão 2.23.23.2 do WhatsApp para Android trouxe uma funcionalidade inovadora que promete aprimorar a experiência de seus usuários. Os desenvolvedores do aplicativo incluíram recursos para o envio de mensagens de voz em canais, algo que estava em alta demanda pela comunidade de administradores.

Ao vasculhar o código-fonte do aplicativo, fica claro que a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, já está em fase de testes dessa função e, em breve, ela poderá ser disponibilizada para os administradores de canais.

Essa atualização traz não apenas a capacidade de enviar mensagens de voz nos canais, mas também destaca a adição de figurinhas nesse contexto. Essa novidade tem o potencial de revolucionar a interação dos usuários com as publicações, tornando-a mais dinâmica e divertida.

WhatsApp está virando um Telegram?

Com essas novas funcionalidades, o WhatsApp dá passos largos em direção à semelhança com seu concorrente, o Telegram, que já oferece uma variedade de recursos para canais. No entanto, é importante ressaltar que o aplicativo da Meta ainda mantém algumas restrições notáveis.

Enquanto os canais no Telegram permitem a criação de enquetes, o WhatsApp ainda não oferece essa funcionalidade. Além disso, a criação de canais no WhatsApp permanece limitada a um grupo selecionado de pessoas, o que diferencia a plataforma.

App testa nova função para enviar áudios

Uma novidade interessante está em fase de testes no WhatsApp. A plataforma está experimentando uma função que permite aos usuários enviar mensagens de voz com reprodução única. Isso foi divulgado pelo WABetaInfo e é destinado a atender às necessidades dos usuários que desejam compartilhar informações sensíveis ou preservar a privacidade de suas mensagens de voz.

Atualmente, essa funcionalidade está disponível apenas para um grupo restrito de usuários que utilizam as versões beta do aplicativo, tanto no sistema Android quanto no iOS.

Ela evita o arquivamento ou compartilhamento indesejado de áudios com outros usuários na plataforma ou em redes sociais. Entretanto, ainda não há informações sobre a data de lançamento oficial para todos os usuários, o que mantém as expectativas em alta.

A operação de áudio de reprodução única é simples e direta

Para utilizar essa função, os usuários simplesmente precisam tocar no ícone “1” que aparece ao lado do ícone de gravação da mensagem de voz. Uma vez ativado o modo de reprodução única e enviada a mensagem de voz, o remetente perde a capacidade de reproduzir o áudio.

Por sua vez, o destinatário só poderá ouvir a mensagem uma única vez, pois ela será automaticamente excluída após a reprodução. Essa funcionalidade é semelhante ao recurso “ver uma vez” do WhatsApp, que já permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos visualizáveis somente uma vez pelo destinatário.

Privacidade e proteção de dados para os usuários

A inclusão dessa nova ferramenta é uma resposta valiosa às necessidades dos usuários que desejam compartilhar informações confidenciais ou manter um controle rigoroso sobre suas mensagens de voz.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a data de lançamento definitiva dessa função para todos os usuários, mantendo o suspense sobre sua disponibilidade geral.

Confira no vídeo abaixo as 10 últimas novidades do WhatsApp que 'caíram nas graças' dos usuários.

