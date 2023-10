Novo golpe do “falso chefe” já fez vítima no WhatsApp; ela perdeu 5 mil

Na web, com apps como WhatsApp, redes sociais e até transações 100% digitais, a onda de crimes cibernéticos se tornou algo frequente e desafiador para as autoridades especializadas, onde golpistas inovam com a mesma velocidade que a tecnologia cresce. A seguir, conheça a história de uma colaboradora de uma empresa que foi vítima de um golpe através da plataforma de mensagens.

Mais golpes no WhatsApp

A era digital tem se espalhado pelos quatro cantos do mundo em uma velocidade jamais experimentada em qualquer outra ‘tendência’ na história humana.

No entanto, a nova realidade se transformou em algo muito além de uma tendência ou febre passageira, e sim uma mudança que veio para ficar, remetendo aos tempos da Revolução Industrial, onde o impacto na humanidade trouxe um novo significado a diversas profissões.

Da mesma forma, a era digital tem levado algumas áreas à beira da extinção, assim como criado outras profissões inexistentes, até então. No entanto, como tudo que evolui e chama a atenção para o bem, certamente também atrai os olhares de quem planeja facilidades através do crime.

Na web, com plataformas de mensagens, redes sociais e até transações 100% digitais, a onda de crimes cibernéticos se tornou algo frequente e desafiador para as autoridades especializadas, onde golpistas inovam com a mesma velocidade que a tecnologia cresce.

A seguir, conheça a história de uma colaboradora de uma empresa que sofreu um golpe através da plataforma de mensagens WhatsApp.

Entenda o caso

Recentemente, um incidente chamou a atenção da mídia. Uma nova integrante de uma empresa, que optou por não revelar seu nome, recebeu uma mensagem em seu WhatsApp que a surpreendeu.

O remetente exibia o nome completo de seu superior, juntamente com o logotipo da organização. A princípio, tudo parecia legítimo.

O indivíduo, que se apresentou como seu chefe, digitou as palavras: “Olá, estou em uma reunião. Preciso que realize uma tarefa urgente. Agradeço.” O ponto central desse esquema? Comprar cartões de recarga, como os da Google Play, e compartilhar os códigos correspondentes.

Sem hesitação, a funcionária seguiu à risca as orientações recebidas. Porém, quando algo começou a parecer suspeito, já havia desembolsado uma quantia significativa de R$ 5 mil em cartões da Google Play.

Como os fraudadores obtêm tais informações?

Os criminosos recorrem à engenharia social e exploram plataformas como o LinkedIn. Seu alvo são os recém-contratados e os profissionais que desempenham suas funções remotamente.

O propósito é tirar vantagem do desconhecimento dos novos colaboradores sobre os procedimentos da empresa e da solidão que muitas vezes aflige os que trabalham a partir de suas residências.

Dicas para se proteger de golpes no WhatsApp

Desconfie sempre: Ao se deparar com uma mensagem que pareça incomum ou inesperada, mesmo que provenha de um contato conhecido, é fundamental questioná-la;

Contate o remetente diretamente: Antes de responder qualquer solicitação enviada por mensagem, o ideal é tentar realizar um contato telefônico ou verificar pessoalmente com a pessoa que enviou a mensagem;

Proteja suas informações: Evite compartilhar informações pessoais ou profissionais em redes sociais ou em plataformas de acesso público;

Eduque-se: Se mantenha informado a respeito das táticas empregadas nos golpes mais frequentes e converse com seus colegas de trabalho sobre as melhores práticas de segurança.

Não caia nas artimanhas dos golpistas habilidosos. Mantenha-se vigilante e protegido contra eventuais emboscadas. E lembre-se: na era digital, a prevenção constitui sua mais sólida defesa.

Assim, para se resguardar contra esse tipo de golpe, é imprescindível suspeitar de qualquer comunicação incomum recebida via WhatsApp.

