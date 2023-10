Fórmulas para se tornar milionário: 9 estratégias comprovadas

Se você não teve a sorte de se tornar um jogador de futebol consagrado como Neymar & cia, ou herdou uma fortuna de um bisavô desconhecido, é provável que o seu caminho rumo ao sonho de se tornar milionário seja um pouco mais longo e difícil. No entanto, segundo especialistas, há fórmulas, sim, de se alcançar este objetivo de grande prosperidade. Ficou curioso? Siga a leitura e conheça 9 dicas para que a fortuna bata à sua porta.

Conheça 9 dicas necessárias para realizar o sonho de se tornar um milionário. — Foto: Reprodução / Pixabay

A fórmula da riqueza

Alcançar a independência financeira e atingir o status de milionário é um objetivo amplamente desejado por muitos. No entanto, essa jornada demanda mais do que meros sonhos; requer estratégias sólidas e ações consistentes. Afinal, como afirmam, “nada vem de graça.”

Se o assunto lhe interessa, aconselhamos acompanha a leitura a seguir para conhecer as nove estratégias comprovadas que podem auxiliá-lo a trilhar o caminho rumo à conquista da riqueza e à realização de seus objetivos financeiros.

Seja você um empreendedor ambicioso ou um investidor cauteloso, essas estratégias podem servir como alicerce para alcançar o tão almejado patrimônio de sete dígitos.

Se torne um milionário: o segredo enfim revelado

Antes de analisarmos as estratégias que podem conduzi-lo à riqueza, surge uma pergunta indispensável: Você acredita que se tornar um milionário é um objetivo inatingível?

Caso sua resposta seja “sim,” nos permita desafiar você a reconsiderar tal pensamento, pois, nos dias de hoje, mais de 1.700 novos milionários surgem diariamente!

No atual cenário do empreendedorismo e das finanças pessoais, praticamente qualquer pessoa disposta a investir tempo, esforço, paciência e dedicação provavelmente colherá resultados, ainda que a longo prazo.

Algo surpreendente a se considerar é que 80% dos milionários são autodidatas, o que significa que partiram do zero e construíram suas fortunas a partir do nada. Realizaram essa façanha por meio de árduo trabalho, coragem e determinação.

O segredo é simples: para construir um futuro financeiramente próspero, é preciso estar disposto a abrir mão de algumas coisas no presente. Se você não puder fazer esse pequeno sacrifício hoje, talvez seja necessário repensar seus planos para criar um futuro de sucesso.

As 9 dicas para se tornar um milionário

Excluindo as pessoas que ganham na loteria ou recebem heranças substanciais, a jornada rumo ao milhão envolve muito trabalho, dedicação, paciência e esforço.

Se você seguir as estratégias que apresentaremos a seguir, terá chances reais de se tornar milionário em alguns anos, de maneira legítima e honesta, fruto de seu próprio esforço.

Etapa 1: avaliação de sua situação atual

Antes de embarcar na trajetória rumo à prosperidade financeira, é fundamental avaliar sua condição financeira presente. Veja os seguintes fatores:

Dívidas Ativos Renda Despesas Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é o resultado da subtração entre seus ativos e passivos (patrimônio líquido = ativos – passivos). O objetivo é ter um patrimônio líquido positivo, mas mesmo se ele estiver em zero, você já está no caminho certo.

É importante observar que o patrimônio líquido médio para americanos com idades entre 35 e 44 anos é de US$ 91.300 e tende a crescer com o passar dos anos.

Portanto, estabeleça sua meta de patrimônio líquido com base em seus objetivos financeiros e desmembre essa meta em metas menores e mais alcançáveis.

Etapa 2: orçamento sob controle

Para se tornar um milionário, é fundamental controlar efetivamente seu orçamento. Comece por entender:

A quantia de suas dívidas Seus gastos Quanto dinheiro você já economizou e investiu

Siga estas diretrizes:

Reduza dívidas com juros elevados Gaste menos do que ganha e adote um estilo de vida consciente Aumente suas economias e investimentos

Para alcançar seu objetivo, será necessário fazer sacrifícios financeiros. Mantenha um parceiro financeiro alinhado com seus planos. Crie um orçamento para controlar suas receitas e despesas.

Certifique-se de que suas dívidas habitacionais não ultrapassem 28% de sua renda bruta mensal, que as dívidas de consumo não excedam 20% de sua renda líquida mensal e que o pagamento total das dívidas não ultrapasse 36% de sua renda bruta mensal.

Para se tornar um milionário, reduza drasticamente suas despesas, eliminando gastos supérfluos, reduzindo a frequência de refeições fora de casa, economizando nas compras e evitando adquirir carros novos e férias caras.

Esteja atento também às pequenas despesas recorrentes, pois elas podem afetar significativamente suas economias.

Etapa 3: elimine dívidas com juros elevados

Se o seu objetivo é alcançar a riqueza de um milionário, é imperativo lidar de imediato com as dívidas que impõem taxas de juros elevadas. Neste ponto, é fundamental distinguir dois tipos de dívidas:

Dívida Prejudicial – São aquelas dívidas que normalmente vêm acompanhadas de altas taxas de juros e são frequentemente contraídas para aquisição de ativos que depreciam com o tempo;

Dívida Estratégica – Estas são dívidas adquiridas para investir em ativos que tendem a se valorizar ao longo do tempo.

Dívidas prejudiciais são um obstáculo significativo para alcançar a independência financeira. Exemplos comuns incluem empréstimos para automóveis e dívidas de cartão de crédito.

Mesmo que os empréstimos de automóveis não tenham sempre taxas de juros astronômicas, a maioria dos automóveis tende a desvalorizar, o que os torna um exemplo clássico de dívidas prejudiciais.

Por outro lado, as dívidas estratégicas englobam hipotecas, empréstimos estudantis e dívidas relacionadas a negócios. Aqui, a perspectiva é bem diferente, já que essas dívidas são usadas para adquirir ativos que têm o potencial de se valorizar.

Quando se trata de eliminar dívidas, há diversas estratégias disponíveis. Uma delas é a consolidação de dívidas, que envolve a obtenção de um empréstimo com taxas de juros mais baixas para pagar todas as outras dívidas que têm juros elevados.

No entanto, é importante lembrar que a consolidação de dívidas lida com o problema da dívida em si, não com as causas por trás das mesmas, como padrões de consumo. Se você suspeitar que seus hábitos de consumo estão contribuindo para o problema, pode ser hora de procurar orientação profissional.

Etapa 4: invista o mais cedo possível

Há uma crença generalizada de que os milionários alcançaram sua fortuna por meio de investimentos exóticos e arriscados, como criptomoedas ou empreendimentos imobiliários de alto risco.

No entanto, a realidade é que a maioria dos milionários construiu sua riqueza por meio de abordagens mais sólidas, incluindo:

Investimento de Longo Prazo

Investimento Consistente

Uso de Fundos de Índice de Baixo Custo

Surpreendentemente, 80% dos milionários optaram por investir em planos 401(k) oferecidos por suas empresas, o que desempenhou um papel fundamental na construção de sua riqueza.

É importante salientar que se tornar um milionário é um processo que demanda tempo. Em média, leva cerca de 28 anos de dedicação, economia e investimento para atingir a marca de um milhão de dólares.

Além disso, vale destacar que a maioria dos milionários não possui empregos com salários astronômicos. Profissões como professor, advogado, engenheiro, contador e gerente estão entre as mais comuns no rol dos milionários, demonstrando que um salário de seis dígitos não é um requisito absoluto para o sucesso financeiro.

Como a maioria dos milionários constrói sua fortuna?

Investem cedo.

Investem consistentemente.

Aumentam seus investimentos à medida que suas rendas crescem.

Se você está em dúvida sobre como começar a investir, a solução é simples: abra uma conta de investimento em uma plataforma acessível, como a Rico. Construa seu próprio portfólio ou escolha entre várias opções profissionais.

Uma dica valiosa: à medida que sua renda aumenta com bônus ou aumentos salariais, também aumente a quantia que você investe. Essa é a chave para trilhar o caminho rumo ao status de milionário.

Etapa 5: economize e invista o máximo possível

Se seu objetivo é se tornar um milionário, economizar e investir o máximo possível são etapas fundamentais.

Infelizmente, a realidade é que muitas famílias têm um saldo médio de apenas $3.400 em suas contas correntes. Pior ainda, aproximadamente 38% dos americanos não conseguem juntar $500 em dinheiro para lidar com emergências financeiras.

Se você se encontra nesses números, é hora de repensar suas finanças. As diretrizes convencionais geralmente recomendam poupar de 10% a 15% de sua renda. No entanto, se você almeja se tornar um milionário, precisará estabelecer metas mais ambiciosas, economizando e investindo cerca de 50% a 80% de sua renda bruta anual.

Se a ideia de economizar 10% de sua renda parece desafiadora, comece criando um orçamento com a ajuda de aplicativos como o Mobills. Em seguida, concentre-se em reduzir despesas e aumentar sua renda, investindo de forma constante a diferença.

Mesmo que você só possa investir R$20 por semana, faça isso. A consistência é fundamental.

Etapa 7: Se cerque de pessoas de sucesso

Pensar como um milionário requer a companhia de milionários. Essa é uma realidade incontestável. Para almejar:

Tornar-se um milionário.

Agir como um milionário.

Pensar como um milionário.

É fundamental estabelecer conexões com milionários e indivíduos de destaque. Você pode encontrá-los em:

Sua universidade local.

Eventos na sua comunidade.

Câmaras de Comércio.

Mantenha contato com essas personalidades, obtenha seus contatos e construa uma rede de relacionamentos sólida. Mantenha-se atualizado sobre seus feitos e interesses.

Manter essa rede é de suma importância, pois essas conexões estarão dispostas a apoiá-lo quando você se mantém em contato. Além disso, busque orientação com um mentor, alguém que já trilhou o caminho que você almeja seguir. Os mentores oferecem orientação inestimável para sua vida pessoal, financeira e profissional.

Em resumo, se você deseja se tornar um milionário, é essencial que você aja e pense como um. A maneira mais eficaz de adotar essa mentalidade é cercar-se de pessoas bem-sucedidas.

Etapa 8: vire seu próprio chefe

O sistema educacional nos prepara para ser bons empregados, mas raramente nos orienta a ser empregadores ou empreendedores. Se você deseja aumentar suas chances de se tornar um milionário, é imperativo considerar a ideia de se tornar seu próprio chefe.

Surpreendentemente, 66% dos milionários são donos do próprio negócio. A renda de um empregado é limitada por fatores como a aprovação do chefe, o tempo de trabalho e as dinâmicas com colegas de trabalho. No entanto, ao se tornar seu próprio chefe, seu potencial de renda torna-se ilimitado, seja no aspecto positivo ou negativo.

Você não necessariamente precisa estabelecer um império multimilionário. Iniciar um negócio paralelo pode ser um passo significativo. Muitas pessoas iniciam empreendimentos secundários que, com dedicação e consistência, podem gerar uma renda considerável.

Embora esses negócios secundários possam demandar anos para se desenvolverem e inicialmente oferecerem retorno financeiro limitado, com comprometimento, você pode alcançar seu objetivo de aumentar seus rendimentos.

Em resumo, considerar a ideia de se tornar seu próprio chefe e explorar oportunidades de negócios é um passo crucial para se tornar um milionário.

Etapa 9: escolha seu parceiro com sabedoria

Uma das decisões financeiras mais determinantes envolve a escolha de um parceiro para uma relação de longo prazo. Seu parceiro tem o potencial de influenciar significativamente seu futuro financeiro.

Cerca de 60% das discussões em relacionamentos estão relacionadas a hábitos de consumo. A chave para uma relação bem-sucedida é a comunicação aberta sobre finanças e a partilha de objetivos financeiros.

Casais que discutem abertamente seus objetivos financeiros tendem a ter relacionamentos mais saudáveis. A escolha de um parceiro que compartilha sua mentalidade financeira é crucial para sua jornada rumo à construção de riqueza. Um parceiro que apoia seus objetivos financeiros torna mais fácil alcançar o sucesso.

Conclusão

Para buscar o caminho de se tornar um milionário, siga estas etapas com determinação e consistência:

Analise sua situação financeira atual. Gerencie com destreza seu orçamento. Elimine dívidas com taxas de juros elevadas. Inicie investimentos o mais cedo possível. Poupe e invista o máximo que puder. Invista em seu desenvolvimento pessoal. Cerque-se de pessoas de sucesso. Considere tornar-se seu próprio chefe. Escolha com sabedoria seu parceiro de vida.

