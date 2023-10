Parcela de R$ 4.260 é anunciada no Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa que há quando o assunto é transferência de renda para a população que encontra-se em vulnerabilidade social. E desde que houve o lançamento do novo Bolsa Família, a cada mês, o benefício vem batendo vários recordes no que diz respeito aos valores repassados para cada família. Portanto, confira tudo sobre a parcela de R$ 4.260 que irá contemplar várias pessoas.

Confira tudo sobre a super parcela que será paga pelo Governo Federal | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem irá receber esta super parcela?

O valor em questão será concedido para os beneficiários do Bolsa Família que se enquadrem nas regras impostas pelo programa social, o primeiro detalhe que está mudando em relação às antigas regras, é que cada pessoa do núcleo familiar, deve receber pelo menos R$ 142.

Mas sempre é respeitado o valor mínimo do repasse total, que é de R$ 600. Basicamente, se na família há poucas pessoas, a renda por cada uma delas fica sendo um pouco superior a R$ 142. Mas se há muitas, cada uma irá receber o valor citado.

Então, considerando uma família que possui 10 membros no núcleo familiar, a família terá direito a R$ 1.420 todos os meses e até o final do ano, a parcela será, ao somar tudo, no valor de R$ 4.260. Valor histórico para um programa social.

Veja também: O Que É O Código Familiar? Use Seu CPF Para Consultar

Nova fórmula de calcular o benefício repassado

Essa nova maneira de repassar os valores para os beneficiários, revolucionou o programa social. Já que é possível entregar exatamente o que cada família precisa e atendê-los de uma melhor maneira.

Antigamente, quando o valor era fixo, acabava não sendo tão justo o repasse. Por exemplo, uma família com 3 pessoas tinha direito a R$ 300 ao passo que uma família com 10 pessoas, também receberia o mesmo valor.

Mas com tantas mudanças, é fato que o programa social ficou mais junto e por conta disso, é necessário que ocorra uma maior rigidez no momento de fiscalizar todos os beneficiários, pois não há apenas os pagamentos mínimos, também ocorre o pagamento de vários adicionais.

Veja também: Dinheiro Do FGTS Na Mão E 2 Minutos; Esta É A Novidade Do PicPay

Quais os adicionais que estão sendo pagos pelo Bolsa Família?

Um dos mais conhecidos, é o valor de R$ 150 que está sendo pago por cada criança com idade entre 0 e 6 anos, além disso, também há o valor extra de R$ 50 para cada integrante com idade entre 7 e 18 anos, as gestantes e lactantes também estão incluídas no valor.

Outro ponto positivo, é que o Governo Federal afirmou que iria reajustar o valor dos adicionais a cada dois anos, no máximo, para evitar que o valor no longo prazo ficasse defasado.

Por fim, cada beneficiário deve ter bastante cuidado com as regras do Bolsa Família, para evitar que o repasse seja suspenso.

Confira no vídeo a seguir tudo sobre as antecipações dos repasses do Bolsa Família