Consulte se o seu Pis/Pasep 2022 já está disponível e ativo

Todos os anos milhões de brasileiros ficam aguardando as datas de recebimento do PIS/Pasep. Em razão da pandemia da covid-19, as datas de pagamentos foram alteradas. Com isso — os brasileiros acabaram recebendo os respectivos repasses de maneira prorrogada. Ocasionando o atraso no calendário. O PIS/Pasep de 2021, foi pago em 2023. O PIS/Pasep de 2022, será pago em 2024. Veja abaixo todos os detalhes.

PIS/Pasep 2022 foi liberado?

Sim. O PIS/Pasep 2022 já foi liberado e será pago em 2024. As datas ainda não foram divulgadas oficialmente. Tudo indica que será divulgada nos próximos meses — até o final do mês de dezembro. Em contrapartida, milhões de brasileiros já estão atentos e atônitos aguardando o tão sonhado abono.

Estes valores representam o total de 01 salário mínimo. Entretanto, é pago de maneira proporcional de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelos beneficiários. Nas regras é preciso trabalhar no mínimo 30 dias no ano-base para ter direito. Entretanto, os que trabalharam todos os meses — receberão o valor completo.

A consulta pode ser feita no aplicativo da Caixa ou Banco do Brasil. O titular deve estar presente com os documentos em mãos para ter acesso as demais informações. Além disso, um ponto importante é que o trabalhador precisa estar com sua inscrição ativa no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos.

Como de costume — os repasses irão cair automaticamente na conta poupança cadastrada. De acordo com o número do NIS de cada trabalhador. Entretanto, só poderá ser verificado com mais precisão após sair o calendário oficial.

Quando o calendário será divulgado?

Por mais que os calendários sejam parecidos, é necessário aguardar a divulgação oficial para ter certeza das reais datas. Entretanto, como o benefício é pago no início de cada ano e se estende até mais ou menos o segundo semestre — acaba sendo divulgado somente em dezembro.

Portanto, quando o calendário for anunciado é necessário aguardar a respectiva data e esperar os repasses caírem automaticamente. Haja vista que os mesmos caem diretamente na conta padrão cadastrada.

Não se sabe ao certo quando o calendário irá ser ajustado novamente. Haja vista que este atraso de 01 ano para os pagamentos acaba prejudicando a organização financeira dos trabalhadores. Entretanto, para que o calendário seja ajustado novamente, seria necessário que os repasses atrasados fossem pagos.

Portanto, ainda não há uma resolução oficial de como isso poderá ser ajustado posteriormente. Entretanto, enquanto isso não acontece, os recursos de 2022 já foram confirmados e logo serão entregues.

