Aviso: prazo para sacar o Pis/Pasep esquecido está acabando

Todos os anos, vários trabalhadores têm direito ao saque do abono-salarial do Pis/Pasep, que pode pagar até 1 salário mínimo a mais para quem se enquadra em todas as regras do benefício citado. Mas é importante que os brasileiros fiquem atentos, pois o prazo para solicitar o dinheiro irá terminar no dia 28 de dezembro, portanto, saiba tudo sobre o benefício e como é possível solicitá-lo.

Quem tem direito ao abono neste ano?

Por bastante tempo, ele era repassado aos trabalhadores que tiveram algum emprego formal no ano anterior ao da pagamento. Basicamente, quem trabalhou em 2015, deveria receber em 2016. Contudo, por conta da pandemia, houve uma modificação no cronograma.

Isto é, por conta da crise sanitária e financeira, os brasileiros acabaram precisando esperar mais um pouco. Tanto que o valor que está sendo pago em 2023, é proveniente ao calendário de 2021, ou seja, quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano em questão.

Os pagamentos começaram de fato no mês de fevereiro, todavia, só foram concluídos em julho. Mas após o prazo, é possível sacar a qualquer momento, até a data limite do dia 28 de dezembro.

Quais os critérios para receber o abono?

O primeiro critério é ter trabalhado no ano-base por pelo menos 30 dias, além disso, é necessário ter cadastro ativo no sistema Pis/Pasep por pelo menos 5 anos. Esses são os requisitos básicos.

Fora isso, é necessário ganhar mensalmente, em média, até 2 salários mínimos. E a empresa ter enviado os dados corretamente ao RAIS. Já o valor que cada trabalhador recebe, acaba variando a depender dos meses trabalhados.

Em 2023, como houve dois valores de salário, então, ficou da seguinte maneira:

Quem recebeu antes de maio, obteve até R$ 1.302;

Quem recebeu depois de maio, obteve até R$ 1.320.

Como solicitar o saque do abono?

Para solicitar o saque do abono, é preciso entender qual banco cuida de cada benefício. Para quem é funcionário de empresas privadas, recebe o PIS e quem cuida do benefício é a Caixa Econômica Federal, ao passo que quem trabalha em empresas públicas, quem cuida do benefício é o Banco do Brasil.

Portanto, para solicitar o repasse dos valores, basta entrar em contato com a instituição financeira responsável e pedir o saque do valor. Caso isso não seja feito até o dia 28 de dezembro, o processo pode ser feito dentro de 5 anos, mas torna-se um pouco mais burocrático.

Para saber o valor ou se tem direito ao benefício, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital por intermédio do portal gov.br ou discar 158 para se informar.

