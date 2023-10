Como funciona o Desenrola Rural para quitar dividas de pequenos produtores

Representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Fazenda se reuniram para analisar a concepção do Programa Desenrola Rural, com o objetivo de auxiliar pequenos produtores rurais a resolverem suas dívidas.

O plano inicial busca proporcionar aos produtores rurais de menor porte uma chance semelhante à oferecida pelo Programa Desenrola Brasil: a renegociação de suas dívidas e a retomada do acesso ao crédito agrícola.

A seguir, continue lendo para saber mais detalhes sobre esta iniciativa que promete limpar o histórico financeiro dos produtores rurais.

Programa Desenrola Rural é oportunidade para pequenos produtores/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como Funcionará o Desenrola Rural?

A ideia é que o Desenrola Rural funcione de maneira semelhante ao Desenrola Brasil. Isto vai permitir que pequenos produtores rurais renegociem suas dívidas, regularizem suas situações financeiras e, assim, obtenham novamente acesso ao crédito agrícola.

A reunião entre os ministérios resultou na autorização para que a equipe econômica avalie a viabilidade de implementar esse programa.

Dado o êxito da plataforma desenvolvida para o Desenrola Brasil, o mesmo sistema poderá ser aproveitado para outras iniciativas.

Desenrola Brasil: entenda os benefícios

O Programa Desenrola Brasil já eliminou do registro de inadimplentes, aproximadamente, 7,5 milhões de dívidas de pequeno valor, somente durante a primeira etapa do programa.

Além disso, contribuiu para a recuperação financeira de cerca de 3,5 milhões de pessoas e possibilitou a renegociação de aproximadamente R$ 3 bilhões em dívidas.

Criado pelo Governo Federal, o Programa Desenrola Brasil continua disponível, proporcionando a cada vez mais pessoas a oportunidade de renegociar suas dívidas bancárias, inclusive débitos com empresas de serviços essenciais como água, luz e telefone.

Veja dicas para quitas suas dívidas e limpar seu nome com o Desenrola Brasil:

Ministro do Desenvolvimento Agrário solicita apoio para o Desenrola Rural

Nesta segunda-feira (23), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, requisitou o respaldo do Ministério da Fazenda para conceber o “Desenrola Rural”, um programa de reestruturação de dívidas destinado aos pequenos produtores rurais.

A proposta de Teixeira é desenvolver um projeto seguindo o modelo do bem-sucedido Desenrola Brasil, programa de reestruturação de dívidas já implementado pelo governo. O foco na comunidade agrícola visa à regularização dos débitos e ao restabelecimento do acesso ao crédito para atividades agrícolas.

“Conversamos com o Ministro Fernando Haddad, e, tendo em vista o enorme êxito do programa Desenrola para a sociedade brasileira, solicitamos sua colaboração na criação de um programa ‘Desenrola Rural’ para os pequenos agricultores, possibilitando também a regularização de seus registros financeiros e, assim, a obtenção de crédito agrícola para retomar a produção”, afirmou Teixeira após a reunião com Haddad.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Ministro da Fazenda acolheu a iniciativa de forma favorável e autorizou que a equipe econômica analise a viabilidade de criar o programa.

Quando questionado sobre o assunto, Haddad destacou que a plataforma desenvolvida para o Desenrola Brasil poderia ser aproveitada futuramente para outras finalidades.

O Desenrola Brasil é um programa em vigor, criado pelo governo federal, com o propósito de renegociar dívidas bancárias e não bancárias, incluindo aquelas com empresas de serviços essenciais, como água, luz e telefone, entre outros.

