É muito importante que as pessoas se mantenham saudáveis e bem longe do sedentarismo. Um grande problema da maioria das pessoas é lidar com a pressão arterial. Não é raro que até mesmo jovens desenvolvam essa condição. Entretanto, para diminuir a pressão arterial pode ser necessário o uso de medicamentos ou mudança na alimentação — cientistas descobriram que em alguns casos a realização desses simples exercícios podem auxiliar diretamente na redução da pressão.

Para baixa a pressão, faça estes 2 exercícios em casa | Foto de CURVD® na Unsplash

Estes exercícios reduzem a pressão em segundos

De acordo com os especialistas — os exercícios isométricos são muito eficazes para a redução da pressão arterial. A informação é relevante e acaba desafiando diretamente algumas diretrizes formais que já estavam guardadas no consciente das pessoas.

Portanto, os estudos aplicados no Reino Unido chegaram a conclusão de que as atividades físicas cujo possuem ênfase na resistência muscular — é diretamente mais eficaz para reduzir a pressão arterial.

Logo — para as pessoas que possuem hipertensão, esta atividade física pode ser muito eficaz. Ainda de acordo com essa pesquisa, cerca de 16 mil pessoas conseguiram obter resultados em sua vida pessoal e até mesmo neste segmento da saúde.

O questionamento é: quais são esses exercícios? Trata-se da prancha e agachamento na parede. São exercícios que contribuem diretamente para o pleno fluxo sanguíneo no corpo. Logo — isso se dá pela tensão dos músculos por este determinado período.

Leia mais: O inimigo da saúde que engana o bolso: café requentado; por que não tomar?

Como fazê-los corretamente?

Para fazer o agachamento perfeitamente, é necessário estar apoiado na parede de maneira ereta. As costas devem estar a poucos centímetros de distância da parede e os braços retos e para baixo.

Nessa posição, é necessário realizar o agachamento comum. Lembrando que não é para esticar o joelho durante essa subida. Esse exercício estimula o grupo muscular da parte inferior do corpo.

Já para a prancha — é necessário fazer a posição de flexão no chão. Mas com os cotovelos. Logo — levantar a parte superior do pélvis a fim de inclinar os músculos. É uma posição que por mais que pareça fácil, é bem desafiadora.

Podendo ficar nessa posição entre 10, 40 ou 60 segundos. Depende da disposição física de cada pessoa. É recomendado que a prática desses exercícios sejam constantes — no mínimo três vezes semanais a fim de obter os reais benefícios para saúde.

É importante realizar a plena execução dos mesmos. Caso o exercício seja feito de maneira errada, pode acabar acarretando em problemas na saúde. Portanto, para evitar lesões é importante que sejam feitos corretamente. No YouTube possui uma série de vídeos ensinando a execução correta de vários exercícios, incluindo a prancha e o agachamento.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Ciência mostra como baixar a pressão apenas respirando