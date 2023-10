Onde está o Ronald? O que aconteceu com o palhaço do McDonald’s

Por bastante tempo, a famosa franquia McDonald’s possuía um palhaço que era o símbolo da marca, basicamente, ao ver o palhaço, os consumidores já conseguiam lembrar dos lanches. Entretanto, há cerca de 7 anos, ele acabou sumindo dos programas publicitários da empresa e da imagem corporativa e muitos ficaram sem saber o motivo, portanto, confira o motivo sombrio que levou ao afastamento do palhaço da marca da empresa.

Saiba o motivo do sombrio da saída do palhaço do McDonald’s das propagandas publicitárias | Imagem de PublicDomainImages por Pixabay

O motivo do desaparecimento foi assustador

Tudo iniciou em 2016, quando o mundo se deparou com vários ataques cometidos por palhaços, na verdade, pessoas fantasiadas de palhaços. Mas não eram palhaços normais, pareciam que tinham acabado de sair de um filme de terror.

Alguns dos episódios citados, envolviam até mesmo crimes cometidos pelas pessoas utilizando as assustadoras máscaras, após um determinado momento, eles passaram até mesmo a atacar pessoas.

Um dos episódios que ganhou mais repercussão em todo o mundo, aconteceu na Flórida, na ocasião, cerca de 20 palhaços atacaram uma família.

Eles se “multiplicavam”

O mais marcante sobre o tema, é que na época, no início eram apenas boatos, mas após um certo tempo, eles pareciam que estavam se multiplicando. Pois mesmo quando a polícia conseguiu prender alguns deles, no mesmo dia, tinham vários outros realizando os ataques.

Tudo havia se iniciado com uma brincadeira, de assustar os amigos. Mas ninguém imaginava que isso tudo iria ganhar proporções tão grandes.

Tanto que no final dos ataques, tudo parecia até mesmo uma espécie de seita, onde todos estavam reunidos apenas com um só propósito.

McDonald’s toma decisão que marcou uma década

Então, por conta dos ataques, a empresa precisou pensar bastante em relação aos ataques que estavam acontecendo e o vínculo tão grande que havia entre a marca e o famoso palhaço usado nas propagandas comerciais.

Mas devido tudo que houve, o mundo realizou um apelo, para tirar a imagem do palhaço da marca. Pois embora ele sempre quisesse transmitir um sentimento de amizade e acolhimento, não era mais dessa maneira que o mundo estava vendo eles.

Então, a empresa foi diminuindo a presença do palhaço de todas suas propagandas e com o tempo, acabou tirando de uma vez por todas qualquer imagem semelhante, já que ela iria remeter ao passado sombrio dos palhaços nos EUA. Mas o famoso palhaço do McDonald’s sempre fará parte da história da empresa e nunca deverá ser esquecido, mas infelizmente, já não faz parte do centro das atenções.

Relembre os casos dos ataques de palhaços no mundo no vídeo a seguir