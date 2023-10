Você está no Cadastro Único? Use apenas o CPF para saber; veja como

Para verificar se sua inscrição no Cadastro Único foi realizada com sucesso, através do seu CPF e, assim, confirmar a possibilidade de acesso a benefícios governamentais e programas sociais, existem múltiplos métodos disponíveis. A opção online é a mais conveniente, mas existem outras formas.

Mas você como fazer estas consultas usando apenas o número do seu CPF? A seguir, continue lendo e confira as diversas maneiras de verificar sua inscrição no Cadastro Único utilizando seu número de CPF.

Saiba como verificar a inscrição no Cadastro Único usando o CPF/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como acessar o Cadastro Único usando o CPF:

O aplicativo oficial do Cadastro Único é uma das abordagens mais eficazes para confirmar sua inscrição no programa por meio do seu CPF. O procedimento é descomplicado e bem rápido. Confira como acessar no passo a passo a seguir:

Baixe o aplicativo CadÚnico (disponível para Android e iOS); Escolha a opção “Consulta pelo CPF”; Insira o número do seu documento e data de nascimento; Clique no botão “Consultar”.

Além disso, é possível acessar seu cadastro utilizando uma conta Gov.br, conforme sugerido na introdução do aplicativo.

Também há alternativas para realizar uma consulta simplificada usando outros dados pessoais, tais como nome completo, nome da mãe e local de inscrição.

Acesse o CadÚnico através do site

Se preferir, é igualmente viável verificar sua inscrição no Cadastro Único pelo CPF utilizando o site do programa, com a vantagem de que é acessível tanto via celular como computador. O procedimento é o seguinte:

Acesse o site oficial do Cadastro Único (cadunico.dataprev.gov.br); Insira o número do seu documento e sua data de nascimento; Selecione a opção “Consultar”.

Para acessar fazendo uma ligação telefônica

Outra opção é realizar a consulta através do telefone. Para confirmar sua inscrição no Cadastro Único utilizando seu CPF por esse meio, siga estas etapas:

Disque o número 121; Digite 1 para solicitar atendimento; Digite 1 para indicar que é um cidadão; Digite # para receber atendimento sem fornecer o número do NIS; Após ser atendido, solicite a verificação de seu cadastro, informando seu número de CPF ao atendente.

Atendimento presencial

Aqueles que preferirem podem optar pelo atendimento presencial. Basta ir até o posto de atendimento mais próximo para receber assistência presencial e verificar todas as informações relacionadas ao Cadastro Único.

Caso não esteja familiarizado com a localização dos postos de atendimento, basta acessar o site cadunico.dataprev.gov.br, informar seu endereço e o tipo de posto desejado.

Além dos postos de atendimento do Cadastro Único, é possível também recorrer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a uma unidade do departamento responsável em sua cidade. Ao realizar a consulta, certifique-se de levar um documento de identificação e seu CPF.

Ao fazer a busca, caso descubra que não está inscrito no programa, basta procurar por informações sobre o processo de inscrição no Cadastro Único. Descubra também quem pode se cadastrar e quais programas estão disponíveis no sistema.

