Caiu em GOLPE? Descubra aqui se seu CPF foi usado por outros

A sucessão de vazamentos de informações de consumidores, como o número do CPF, aumenta o alerta para a necessidade de pessoas físicas e jurídicas redobrarem a vigilância contra fraudes e golpes, especialmente os virtuais.

Com informações pessoais fraudadas em mãos, criminosos encaminham faturas fictícias de serviços como telefonia e TV por e-mail ou WhatsApp, apresentando detalhes como nome completo e endereço, além de logotipos idênticos aos das empresas com as quais o cliente mantém relação. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes.

Dados como o CPF podem ser usados indevidamente

Quando dados pessoais são acessados por terceiros, prejuízos reais podem surgir, já que estes criminosos podem usar essas informações para abrir contas bancárias, criar chaves Pix e solicitar empréstimos em nome da vítima.

Para combater estas práticas, o Banco Central (BC) desenvolveu uma ferramenta chamada Registrato, que permite aos cidadãos se protegerem contra fraudes ao consultar seu status financeiro.

A ferramenta possibilita a consulta online do histórico financeiro de pessoas físicas ou jurídicas em instituições bancárias e financeiras. Os dados que podem ser obtidos incluem a abertura de contas bancárias (ativas ou inativas), dívidas (pagas ou em aberto) e transferências internacionais de recursos.

Procedimento de Cadastro:

O cidadão deve se cadastrar no site do Banco Central, fornecendo seu CPF, data de nascimento e o primeiro nome da mãe; No mesmo site, o usuário deve selecionar um banco onde possua uma conta para validar o cadastro. O Banco Central verificará as informações fornecidas com a base de dados da instituição financeira; O sistema gerará uma frase de segurança que deve ser copiada; O usuário deve abrir outra aba do navegador, acessar o site do banco escolhido e procurar pela opção “Registrato”. A frase de segurança deve ser colada, e o sistema solicitará a senha de seis dígitos da conta corrente. Caso o procedimento não seja concluído em 48 horas, o cliente deve gerar uma nova frase de segurança no site do BC; Após validar a frase de segurança no site do banco, o usuário deve retornar ao site do BC e concluir o cadastro clicando no botão “Próximo”; No site do BC, o cliente deve inserir novamente o CPF, a frase de segurança e escolher a instituição financeira. Em seguida, o site pedirá que seja fornecido um endereço de e-mail e uma senha de oito dígitos; Role a página para baixo e clique no botão “Concluir cadastro”. Se o procedimento for bem-sucedido, uma janela pop-up com a opção “Acessar Registrato” será exibida.

Após o cadastro, é possível consultar os dados da seguinte forma:

Após concluir o cadastro, é preciso acessar o site do Registrato e consultar seu histórico de relacionamento com instituições financeiras usando o CPF e a senha criada anteriormente; A página do Registrato oferecerá opções como “Meus endividamentos”, “Meus relacionamentos financeiros” e “Minhas operações de câmbio”. Em cada um desses painéis, é possível gerar um relatório; Em cada painel, é necessário aceitar os termos de responsabilidade. A tela exibirá todos os relatórios gerados nos últimos seis meses; Se o cliente desejar, poderá baixar o relatório de operações cambiais em formato PDF. No entanto, esse arquivo pode levar até dois dias úteis para ser disponibilizado pelo Registrato.

