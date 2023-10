WhatsApp testa nova função para enviar áudios na plataforma; confira

O WhatsApp está em processo de testes de uma nova funcionalidade que permite aos usuários enviarem mensagens de voz com reprodução única, conforme informado pelo WABetaInfo.

Esta novidade encontra-se em fase de teste e está disponível apenas para um grupo restrito de usuários que utilizam as versões beta do aplicativo, tanto no sistema Android quanto no iOS. A seguir, saiba todos os detalhes sobre a nova funcionalidade.

WhatsApp testa função de áudio com reprodução única/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda a praticidade do recurso do WhatsApp

O WhatsApp está realizando testes de um novo recurso que possibilita o envio de mensagens de voz com reprodução única.

A ideia é atender às demandas dos usuários que desejam compartilhar informações sensíveis ou manter a privacidade de suas mensagens de voz, evitando seu arquivamento ou compartilhamento indesejado do áudio com outros usuários da plataforma ou, até mesmo, em redes sociais.

Apesar do clima de ansiedade entre os usuários do aplicativo de mensagens, ainda não foram divulgadas informações acerca da data de lançamento oficial desta funcionalidade para todos os usuários.

Operação é simples e descomplicada

De acordo com informações, esta novidade foi identificada pela primeira vez nos códigos da versão beta do WhatsApp, em uma atualização disponibilizada em março.

A operação é simples: basta tocar no ícone “1” que aparece ao lado do ícone de gravação da mensagem de voz.

Após ativar o modo de reprodução única e enviar a mensagem de voz, o remetente perde a capacidade de reproduzir este áudio. Já o destinatário só poderá ouvir a mensagem uma única vez, já que será automaticamente deletada após sua audição.

Esta funcionalidade é semelhante ao recurso “ver uma vez” do WhatsApp, que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos visualizáveis apenas uma vez pelo destinatário.

Privacidade e proteção de dados para os usuários

A nova ferramenta surge como uma medida valiosa para aqueles que desejam compartilhar informações confidenciais ou manter o controle sobre suas mensagens de voz, impedindo que sejam arquivadas ou compartilhadas por outros usuários.

Até o presente momento, a Meta, empresa controladora do WhatsApp, não forneceu detalhes sobre a data de lançamento definitiva dessa função para todos os seus usuários.

WhatsApp: breve histórico de sucesso pelo mundo

O WhatsApp, uma das principais plataformas de mensagens do mundo, tem uma história fascinante que inclui crescimento rápido e desenvolvimento significativo.

O aplicativo de mensagens foi criado por Jan Koum e Brian Acton, em 2009, ambos ex-funcionários do Yahoo!. A ideia surgiu da necessidade de criar uma plataforma de mensagens simples e eficaz.

O aplicativo foi oficialmente lançado em janeiro de 2010 na App Store da Apple, disponibilizando um serviço de mensagens de texto pela internet.

Em fevereiro de 2014, o Facebook adquiriu o WhatsApp por um valor impressionante de US$ 19 bilhões. Foi uma das maiores aquisições na história da tecnologia

Em 2021, a Meta, atual proprietária do WhatsApp, enfrentou controvérsias relacionadas a mudanças em sua política de privacidade, levando a preocupações sobre o compartilhamento de dados com o Facebook. Isso gerou debates sobre privacidade.

