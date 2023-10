Golpe do “telefone quebrado” no WhatsApp; veja como funciona

Se você é usuário do WhatsApp, sabe que os golpes no aplicativo de mensagens estão cada vez mais frequentes.

O mais novo golpe do app consiste envolve uma mensagem informando que o telefone do contato está quebrado. Nessa nova tática, os golpistas se fazem passar por outra pessoa e fazem pedidos de dinheiro às suas vítimas. Mas como funciona, na prática? E como se proteger?

A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes do novo golpe que vem provocando pânico entre usuários do WhatsApp.

WhatsApp: entenda dinâmica do novo golpe do telefone está quebrado/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Golpe do telefone quebrado: entenda como funciona

O mais novo golpe do WhatsApp acontece da seguinte forma. O usuário recebe uma mensagem no aplicativo, recebida de um número desconhecido com a seguinte frase: “Olá, meu telefone está quebrado.”

Neste momento, é fundamental manter a calma para saber como agir. Primeiramente, sempre desconfie deste tipo de mensagem vindo de um número desconhecido. A seguir, entenda a dinâmica desta fraude.

Golpistas pedem dinheiro para a vítima

Esse novo golpe no WhatsApp inicia com a vítima recebendo uma mensagem que comunica o seguinte:

“Olá, sou eu (seu pai, mãe, irmão ou outro membro da família). Meu telefone está quebrado (ou foi roubado). Estou utilizando este número temporário e não consigo fazer ligações. Você pode enviar uma mensagem para este número pelo WhatsApp?”

Neste ponto, a primeira oportunidade de evitar cair no golpe se apresenta. Ao ignorar essa mensagem, a pessoa se protege. No entanto, o golpista, muitas vezes, obtém sucesso, uma vez que, impulsionadas pela vontade de auxiliar um ente querido em apuros, as pessoas podem responder à mensagem sem questionar a situação.

Após conquistar a confiança da vítima, o criminoso procura qualquer justificativa para solicitar dinheiro. Quem não estenderia a mão a um parente em apuros? Após a transferência de fundos pela vítima, o fraudador pode bloquear o número ou, até mesmo, esperar alguns minutos para pedir mais dinheiro.

Como se proteger do novo golpe do WhatsApp?

A maneira mais eficaz de evitar ser enganado pelo WhatsApp é ignorar mensagens suspeitas e, em vez disso, entrar em contato diretamente com o número do familiar que, supostamente, está com problemas de comunicação.

Os golpes no WhatsApp se tornam cada vez mais recorrentes, ressaltando a importância de manter a vigilância para não cair em armadilhas.

Jamais faça Pix ou transferências em dinheiro para a conta do suposto familiar que pode estar precisando de ajuda, sem antes confirmar, pessoalmente ou através de ligação telefônica, a real necessidade. Chaves Pix desconhecidas, de pessoas que você costuma fazer transferências e já conhece as chaves utilizadas, também levantam muitas suspeitas.

Ao receber mensagens suspeitas, particularmente aquelas que solicitam dinheiro de maneira inesperada, é necessário verificar a legitimidade da situação diretamente com a pessoa envolvida. A prevenção e a cautela são os maiores aliados na proteção contra golpes virtuais.

