Como saber se a inteligência artificial está mentindo

O uso de inteligências artificiais se tornou algo bem rotineiro na vida dos brasileiros, mas com o uso contínuo delas, notou-se um grande problema: ela mentir para os seus usuários. E a depender do assunto, pode ser um problema e tanto, pois pode fazer a pessoa passar por mentirosa. Mas saiba como nunca mais passar por isso e como é possível driblar essa situação de uma vez por todas.

Saiba o segredo para saber se a IA está mentindo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que significa estas falhas?

Basicamente, as inteligências artificiais ainda não conseguem ter um raciocínio lógico de início, apenas quando são treinadas para uma certa finalidade. Com isso, é comum que ao realizar uma determinada pergunta, elas acabem dando uma resposta totalmente sem sentido.

É tipo o que ocorre quando alguém fala “olha essa manga!”. A depender do contexto, o significado da palavra manga pode mudar, portanto, a resposta pode acabar sendo fora do contexto. Para corrigir isso, seria necessário que a frase fosse bem mais estruturada “olha essa manga na fruteira”.

Portanto, as falhas são normais, já que as IA ainda não estão tão evoluídas, mas com a pergunta certa, é possível obter os melhores resultados.

Como as falhas podem atrapalhar?

Há várias pessoas que utilizam as inteligências para realizar tarefas da escola ou da faculdade, entretanto, apenas colam a pergunta nos chats e pronto, esperam a resposta. Por mais que a pergunta tenha várias alternativas, é necessário ter cuidado.

Pois ele analisa todas elas e mesmo assim, na maioria das vezes, acaba fornecendo a resposta errada. Ao ser fornecido dados incorretos, o aluno irá mal na atividade e em casos mais sérios, pode até ser punido.

Uma vez que também pode utilizar a inteligência para a realização de trabalhos científicos, então, é bem interessante ter o controle sobre a ferramenta, caso contrário, o autor pode até ser punido por comitês de ética ao fornecer dados fictícios.

Como não ser mais vítima das falhas?

O primeiro passo para não cair mais nessas falhas, é antes de qualquer coisa, treinar a inteligência artificial para ter um bom desempenho em determinado assunto. Ou seja, não se deve jogar uma pergunta e pronto.

Antes de solicitar algo, envie arquivos e textos, para que a inteligência leia e identifique o assunto, o contexto e se necessário, use trechos do próprio texto enviado para a resposta.

Por fim, elabore bem os comandos, não deixe brechas para dúvidas. Do mesmo modo que um humano não irá entender uma pergunta que ficou aberta, a máquina também não irá.

