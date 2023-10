Caiu na malha fina? Tudo bem! Restituição está a caminho; confira

A Receita Federal anunciou restituição recorde para regularizados na malha fina do Imposto de Renda. Se você está entre os milhares de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda e corrigiram sua situação, a excelente notícia é que a Receita Federal concederá uma restituição recorde para aqueles que regularizaram suas pendências na malha fina do Imposto de Renda.

A seguir, continue lendo e fique informado sobre como será realizado o pagamento, o cronograma previsto e como verificar se você está na malha fina da Receita Federal.

Receita Federal garante restituição contribuintes que corrigiram suas declarações de IR/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caiu na malha fina? Entenda como resolver

O termo “malha fina” refere-se ao procedimento de análise das declarações do Imposto de Renda que apresentam erros ou inconsistências, levando à retenção das mesmas pela Receita Federal para uma revisão mais detalhada.

Quando um contribuinte cai na malha fina, isso pode resultar em atrasos no recebimento da restituição, se ele tiver direito a ela, e até mesmo em possíveis multas. No entanto, há uma solução para esse problema: a retificação da declaração.

Portanto, o contribuinte deve verificar se há qualquer pendência na declaração do Imposto de Renda que foi enviada previamente e, se necessário, realizar a correção.

A retificação é um procedimento que permite ajustar as informações fornecidas à Receita Federal, regularizando a situação fiscal do contribuinte.

Esta correção pode ser efetuada tanto por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) quanto pelo programa gerador da declaração.

A boa notícia é que aqueles que efetuaram a retificação até o dia 16 de outubro de 2023 podem se beneficiar de uma restituição recorde, conforme anunciado pela Receita Federal.

Os valores a serem pagos serão atualizados com base na taxa Selic, que atualmente está em alta.

Previsão de pagamento da restituição

A Receita Federal já concluiu o calendário de pagamentos das restituições do Imposto de Renda de 2023, com cinco lotes distribuídos entre maio e setembro.

No entanto, ainda está previsto um lote residual para o mês de outubro, destinado aos contribuintes que regularizaram sua situação após terem caído na malha fina.

Este lote residual será pago até o final de outubro, de acordo com os procedimentos padrão da Receita Federal.

Embora o valor exato da restituição ainda não tenha sido divulgado, ele será depositado na conta bancária indicada na declaração do Imposto de Renda. No caso de qualquer problema relacionado aos dados bancários, o contribuinte deve entrar em contato com o Banco do Brasil para resolver a questão.

Como Verificar sua Situação na Receita Federal

Para consultar a restituição do Imposto de Renda, ou verificar se você ainda está retido na malha fina, é possível acessar o site da Receita Federal.

Outra opção é utilizar o site do e-CAC. Para verificar o status da sua declaração do Imposto de Renda de 2023, siga os passos abaixo:

Acesse o site do e-CAC; Escolha a opção “Meu Imposto de Renda”; Em seguida, selecione a guia “Pendências de Malha”; Caso sua declaração esteja retida na malha fina, você poderá verificar o motivo da retenção.

Se identificar alguma pendência em sua declaração, é fundamental efetuar a retificação o mais breve possível para evitar possíveis multas e juros.

Por outro lado, se não houver nenhuma pendência identificada e mesmo assim você não receber sua restituição, será necessário aguardar o pagamento do lote residual em outubro.

