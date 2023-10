Nubank permite comprar “presente” no iFood, Uber, Roblox e mais

Para quem consome grande variedade de produtos em lojas de aplicativos, os gift cards se destacam como uma alternativa vantajosa. Mas você sabe como utilizar? E como adquirir os git cards?

Estes cartões pré-pagos funcionam como um meio de pagamento, permitindo adquirir jogos, aplicativos, e-books, além de alugar ou comprar filmes e programas de TV.

Uma informação relevante, que muitos desconhecem, é que o Nubank passou a oferecer a opção de compra de gift cards, diretamente em seu aplicativo bancário. A seguir, continue lendo e confira um guia completo sobre como adquirir um gift card por meio do aplicativo do Nubank.

Adquira gift cards pelo Nubank: passo a passo para uso no Uber, iFood e mais/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é um gift card?

O gift card, conhecido por diversos nomes, como vale-presente, cartão-presente ou voucher, é um cartão pré-pago que possibilita a compra de produtos ou serviços, mesmo para aqueles que não têm um cartão de crédito.

O valor do cartão é determinado pelo comprador e pode ser utilizado tanto em estabelecimentos físicos quanto online.

Gift cards se mostram uma opção versátil e conveniente para presentear alguém, pois podem ser usados em diferentes lojas e permitem ao beneficiário escolher o que deseja adquirir. No caso do uso online, é necessário inserir o código recebido do parceiro no aplicativo.

Vale ressaltar que o Nubank oferece uma ampla gama de opções de gift cards, abrangendo marcas como iFood, Google Play, Razer Gold, Roblox, Uber, Nintendo e Roblox.

Leia mais Por que o Nubank comprou mais de 50 domínios de sites

Como comprar um gift card no aplicativo do Nubank

O tempo estimado para efetuar esta ação online é de, aproximadamente, 3 minutos

Abra o aplicativo do Nubank e clique no ícone de uma sacola. Em seguida, selecione “Gift Card” e escolha o cartão desejado. Neste tutorial, escolhemos o da Google Play. Toque em “Ativar desconto e ir para a loja” para iniciar a compra. Na loja do parceiro Razer, insira seu e-mail no campo designado, escolha o valor a ser ativado e selecione a opção de pagamento Nubank. Agora, clique em “Ir para o caixa”. Posteriormente, insira seus dados pessoais, selecione “Não sou um robô” e, por fim, clique em “Enviar”. Você será redirecionado ao aplicativo do Nubank, onde deverá escolher a forma de pagamento e confirmar a transação.

Detalhes que não devem ser esquecidos

É fundamental ressaltar que, após a conclusão da compra, o usuário receberá, no e-mail fornecido durante a aquisição, o código do gift card adquirido. Este código pode ser usado em lojas de aplicativos, para recarregar saldo ou realizar compras.

Portanto, é recomendável verificar sua caixa de entrada de e-mails para obter o código do vale-presente.

Caso não receba o e-mail com o gift card, é importante entrar em contato imediatamente com o suporte do Nubank para resolver o problema.

Pronto, agora você já sabe como adquirir e utilizar seu gift card!

Leia mais Quem precisa de crédito pode comemorar com novidade do Nubank