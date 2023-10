Qual é o valor atualizado do seguro-desemprego hoje no Brasil

Quando um trabalhador com registro em carteira é demitido sem justa causa, surge a possibilidade de receber o seguro-desemprego, um amparo temporário, oferecido pelo governo, com o intuito de auxiliar aqueles que se encontram desempregados.

Mas você sabe qual o valor do seguro-desemprego? E como solicitar? A seguir, continue lendo e confira pré-requisitos, regras e valores para o seguro-desemprego neste mês.

Seguro-Desemprego em outubro de 2023: descubra o valor e as regras para solicitar/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor do seguro-desemprego em outubro de 2023

Em outubro de 2023, o valor do seguro-desemprego é calculado com base no salário mínimo em vigor no país, que corresponde a R$ 1.320. Este valor é atualizado todos os anos. Para determinar o valor das parcelas a serem recebidas pelo trabalhador, é realizado um cálculo que considera a média dos salários dos últimos três meses anteriores à sua dispensa.

Para certas categorias, como pescadores artesanais, empregados domésticos e trabalhadores resgatados, o valor é fixado em um salário mínimo.

Quem tem direito ao benefício? São elegíveis:

Trabalhadores formais e domésticos dispensados sem justa causa, incluindo demissões indiretas. Trabalhadores formais com contrato suspenso devido à participação em cursos ou programas de qualificação profissional oferecidos pelos empregadores. Pescadores profissionais durante o período do defeso. Trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão.

O seguro-desemprego é de natureza pessoal e só pode ser concedido diretamente ao beneficiário. Há algumas exceções, tais como:

Em caso de morte do segurado, as parcelas vencidas até a data do óbito serão pagas aos herdeiros.

Se o segurado estiver gravemente doente, as parcelas vencidas serão pagas ao seu curador legalmente designado ou representante legal.

No caso de moléstia contagiosa ou incapacidade de locomoção, as parcelas vencidas serão pagas ao procurador.

Em situações de ausência civil, as parcelas vencidas serão pagas ao curador designado pelo juiz.

Quando o beneficiário está preso, as parcelas vencidas serão pagas por meio de procuração.

Como solicitar o seguro-desemprego?

Para solicitar o seguro-desemprego, o trabalhador pode seguir os passos abaixo:

A partir do 7º dia após a demissão, é possível fazer a solicitação, que deve ser feita dentro de 120 dias.

Pode ser solicitado online no portal gov.br, seguindo as instruções na seção “TRABALHO, EMPREGO e PREVIDÊNCIA” e, em seguida, “Benefícios”.

O pedido também pode ser feito através do aplicativo SINE-Fácil, disponível para Android e iOS, selecionando a opção “Seguro-Desemprego” e seguindo as etapas necessárias.

A solicitação presencial é possível comparecendo a uma das unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. É importante agendar o atendimento pela central 158.

O pagamento será efetuado na conta bancária do próprio trabalhador, desde que seja de sua titularidade.

Caso não possua uma conta específica para o benefício, o valor será depositado em uma conta poupança de sua titularidade mantida na Caixa Econômica Federal.

Quando foi criado o seguro-desemprego?

O seguro-desemprego foi criado no Brasil através da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

Esta lei estabeleceu o Programa do Seguro-Desemprego, que tem como objetivo fornecer assistência financeira temporária aos trabalhadores que foram dispensados, sem justa causa, oferecendo auxílio durante o período de transição entre empregos.

Desde então, o programa passou por diversas alterações e ajustes, mas sua criação oficial aconteceu em 1990.

