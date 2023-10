Esposa de marido aposentado no INSS pode receber o BPC? Entenda

Será que é possível que a esposa receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) quando o marido é aposentado pelo INSS?

Quando se trata do BPC, que é regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), muitas incertezas podem surgir, especialmente quando um dos cônjuges é aposentado.

A seguir, continue lendo para saber se quem tem o direito de receber o BPC, quais são os critérios necessários e se a aposentadoria do cônjuge pode ou não impactar o acesso a este auxílio social.

Esposa de marido aposentado no INSS pode receber o BPC?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o BPC?

O BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, é uma assistência financeira fornecida pelo governo, no valor de um salário mínimo por mês, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Esta ajuda é, frequentemente, confundida com a aposentadoria, uma vez que se destina a idosos e pessoas com deficiência, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por administrá-la. No entanto, é fundamental compreender que o BPC é um benefício de assistência social e não requer contribuições ao INSS.

Quem tem direito ao BPC?

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência, independente da idade, desde que não disponham de recursos para manter a si mesmos ou suas famílias.

Além de atender à idade mínima de 65 anos ou ser uma pessoa com deficiência, há outros critérios que são avaliados antes da concessão da assistência financeira. Estes incluem:

A renda familiar mensal per capita deve ser igual ou inferior a ¼ do salário mínimo.

É necessário comprovar carência econômica.

A pessoa não deve estar afiliada a nenhum regime de Previdência Social.

Deve ser inscrita no Cadastro Único.

Deve ser cidadão brasileiro nato, naturalizado ou português.

Deve estar inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), assim como sua família.

Não pode receber nenhum outro tipo de benefício, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

Para pessoas com deficiência, é necessário submeter-se à perícia do INSS para avaliação das condições médicas e sociais.

Cônjuge aposentado pode afetar o recebimento do BPC?

A aposentadoria do cônjuge não impede diretamente a obtenção do BPC, mas tudo dependerá da soma das rendas do grupo familiar.

Para determinar a elegibilidade para o benefício, é realizado um cálculo da renda familiar per capita. O benefício LOAS é concedido às pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a ¼ do salário mínimo, incluindo todos os ganhos (salários) dos moradores da residência, como cônjuges, avós, filhos, irmãos, netos, companheiros e companheiras, entre outros.

Portanto, se a aposentadoria do cônjuge elevar a renda familiar per capita acima do limite estabelecido por lei, a pessoa não será elegível para benefício. Se a renda familiar per capita permanecer dentro desse limite, então o direito será mantido.

Se o pai for aposentado, ainda é possível receber o BPC?

Se o pai já estiver aposentado, você pode ser elegível para receber o BPC, desde que cumpra os requisitos mencionados anteriormente.

A aposentadoria de membros da família não é automaticamente uma barreira para o acesso ao benefício, uma vez que o benefício é principalmente destinado àqueles que não têm recursos financeiros para se sustentar.

O que pode impactar a elegibilidade é a renda familiar per capita. Se ela for superior a ¼ do salário mínimo, você não será elegível para o benefício.

Leia mais Consignado do BPC: descubra o valor máximo por empréstimo

Renda per capita impacta na solicitação do BPC

Se a aposentadoria for igual ou inferior a um salário mínimo, não há motivo para preocupação, já que este valor não será considerado no cálculo da renda familiar, conforme a Lei 8.742/93. No entanto, a pessoa aposentada deve ter 65 anos ou mais ou apresentar alguma deficiência.

Se a aposentadoria for superior a um salário mínimo, este valor será incluído no cálculo da renda familiar.

Isso significa que ainda é possível receber o BPC LOAS, desde que o resultado do cálculo da renda per capita seja igual ou inferior a ¼ do salário mínimo vigente. O benefício LOAS pode ser concedido a mais de um membro da mesma família, sem um limite definido.

Leia mais Atenção: BPC tem péssima notícia para quem recebe