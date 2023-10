Instagram e Facebook ganham recursos muito aguardados pelos usuários

Na última quarta-feira (18), a Meta, empresa proprietária do Facebook e Instagram, anunciou uma expansão significativa em seus recursos de gerenciamento de informações.

O objetivo é proporcionar aos usuários uma maneira mais eficaz de administrar seus dados nas duas plataformas, tornando o processo mais acessível.

Mas será que você faz ideia das novas funcionalidades destas duas redes sociais? A seguir, continue lendo para entender as novidades propostas pela Meta para os usuários do Facebook e Instagram.

Meta amplia controle de dados no Facebook e Instagram/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Instagram e Facebook lançam novidades

Uma das mudanças mais expressivas para Facebook e Instagram é a introdução da Central de Contas, onde os usuários poderão gerenciar uma ou várias contas em ambas as redes sociais.

Isso inclui a capacidade de baixar informações de perfil e publicações, revisar permissões concedidas a aplicativos de terceiros e até mesmo transferir dados do Instagram para outros serviços.

A Meta enfatizou seu compromisso em simplificar a vida dos usuários ao trazer o controle de dados para a Central de Contas. Agora, é possível fazer o download de dados de uma ou mais contas em ambas as plataformas, escolhendo entre Instagram e Facebook, separadamente ou juntos.

Esta funcionalidade abrange informações cadastradas nas plataformas, assim como publicações, como fotos no feed.

“Atividade fora da Meta”: entenda o que significa

Outra novidade é a inclusão da opção “atividade fora da Meta”, que anteriormente estava disponível apenas no Facebook e agora se estende ao Instagram.

Isto permite aos usuários gerenciar manualmente os aplicativos de terceiros com os quais as redes sociais da Meta compartilham acesso, permitindo personalizar essas permissões ou restringir completamente o acesso dos dados de um aplicativo a outro.

Além disso, a transferência de informações, fotos e vídeos do perfil na rede social para outros locais, como perfis em outros aplicativos, é outra adição que facilita a vida dos usuários. Esta funcionalidade elimina a necessidade de começar do zero ao configurar um novo perfil em outro serviço.

Todas estas melhorias já estão disponíveis na Central de Contas, acessível através do menu de configurações tanto no Instagram quanto no Facebook.

Com estas novidades, a Meta continua provando que está comprometida em fornecer aos usuários maior controle sobre suas informações pessoais e simplificar o gerenciamento de suas contas nas redes sociais.

Leia mais: Fuja dos STALKERS e bloqueie conteúdos selecionados no Instagram

Instagram inova com enquete nos comentários

O Instagram está introduzindo um novo recurso, que promete ampliar ainda mais o engajamento dos criadores de conteúdo. A plataforma divulgou que estão sendo feitos testes para permitir a inclusão de enquetes nos comentários das postagens.

Estas enquetes poderão ser adicionadas tanto em publicações convencionais no feed quanto nos populares Reels. Elas vão se assemelhar à ferramenta já existente nos Stories da plataforma.

Embora o período de disponibilidade das pesquisas após a publicação não tenha sido completamente esclarecido, é uma questão em aberto se isso será configurável pelos usuários, similar ao que ocorre em outras redes sociais, como o Twitter.

Embora a função esteja atualmente em fase de testes, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, afirmou que o recurso será lançado para todos os usuários em breve.

O Instagram vem trabalhando ativamente para tornar sua seção de comentários mais interativa, recentemente permitindo o uso de GIFs, uma adição muito solicitada pelos usuários.

Leia mais: Hack Instagram: veja como tirar o “visto por último”