Planta brasileira pode ser a solução definitiva contra vírus

A pandemia da covid-19 para muitos já passou e é coisa do passado, mas na prática, os pesquisadores ainda estão quebrando “bastante cabeça” com todas as variantes deste temido vírus. Mas uma descoberta feita no Ceará pode ser a solução para vários desses problemas, graças a uma planta que foi encontrada e se mostrou bem eficaz no combate ao vírus causador da infecção, entenda.

Confira a planta brasileira que pode ser a solução para o vírus da covid-19 | Imagem de Mario por Pixabay

Pesquisadores encontraram uma planta bastante poderosa

Por mais que o mundo não esteja mais em estado de pandemia, é fato que o vírus continua se modificando dia após dia. E com isso, pesquisadores de uma universidade do Cariri, conduziram um estudo que obteve resultados impressionantes.

Foi descoberto que moléculas que são derivadas de algumas plantas nativas da região, possuem o “poder” de inibir a infecção por várias mutações do vírus Sars-Cov-2, na lista, há até mesmo a variante Omicron, uma das mais temidas.

Graças ao estudo em questão, um novo horizonte foi aberto para auxiliar no combate à pandemia. Principalmente, agora que os estudos foram publicados em uma revista conhecida quanto o assunto são estudos virais.

Quais são estas plantas?

As plantas em questão são duas espécies da região, uma é a Canavalia brasiliensis, que na região é chamada de feijão bravo. Já a segunda, é a Dioclea violacea, que na região, é conhecida por mucunã.

Ambas são nativas da Chapada do Araripe, que fica no Ceará. E ao serem estudadas, as duas plantas conseguiram mostrar um grande potencial para inibir as infecções pelas variantes do vírus em questão;

Na ocasião, três variantes foram estudadas, a Omicron, Gama e Wuhan-Hu-1 e após mostrar uma eficácia de 95%, pesquisadores ficaram bastante animados com a nova possibilidade.

Qual será o futuro da pesquisa?

Agora, que há um resultado bem promissor em relação às plantas em questão, há vários passos que devem ser dados. O primeiro, é a busca pelo desenvolvimento de algum tratamento baseado nas moléculas citadas. Já que até o momento, é a primeira forma natural que foi encontrada para combater a Covid-19.

Outro ponto, é que a biodiversidade do Brasil é algo surreal, possuindo diversos biomas dentro do território, é possível encontrar uma variedade enorme de plantas. Portanto, acredita-se que os pesquisadores têm bem mais descobertas para fazerem por aqui.

Por fim, o que resta é esperar e aguardar novas pesquisas envolvendo as plantas citadas. Para que em um futuro próximo, seja possível ter outras alternativas ao combate da covid-19.

