Pagamento extra do Bolsa Família surpreende brasileiros

O ano está quase acabando e durante todo esse período, um dos benefícios que mais se destacou no cenário nacional foi o do Bolsa Família. Mas para os seus beneficiários, há uma excelente notícia: eles ainda podem receber um dinheiro extra até o mês de dezembro, para ajudar nas despesas do núcleo familiar. Portanto, confira tudo que será pago e quais os adicionais serão repassados aos brasileiros.

Saiba tudo sobre o pagamento extra do Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família irá pagar 13°?

Quando o ano vai se aproximando do fim, a primeira dúvida que surge é se o Bolsa Família vai ou não pagar o abono natalino, infelizmente, o benefício não será pago mais uma vez, mas acredita-se que em anos futuros, pode ser que benefícios assistenciais deem direito ao abono também.

Mas engana-se quem acredita que como não terá o abono, os beneficiários terão menos dinheiro, pelo contrário, o Governo já está preparando a lista com todos os repasses que devem acontecer.

Lembrando que para o próximo ano, o orçamento do Bolsa Família já está quase fechado e a depender da quantidade de pessoas que se desligarem da folha de pagamentos, novas poderão entrar.

Veja também: INSS Inicia Mutirões Pelo Brasil; Veja Se Sua Cidade Está Na Lista

Qual os pagamentos extras que ainda irão acontecer?

O principal pagamento extra que está previsto, trata-se do auxílio gás, valor esse que é pago de modo bimestral, para todos os beneficiários que estão enquadrados nas regras do programa e dentro do limite de vagas do benefício em questão.

Agora, é garantido o valor integral de um gás de cozinha, a cada dois meses. A má notícia, é que são poucas as pessoas que têm direito ao valor, quando comparado com a quantidade de beneficiários do Bolsa Família.

No ano que vem, o Governo quer abrir mais vagas no programa, mas pelo menos para o ano de 2023, as vagas foram fechadas e apenas quem já fazia parte do programa continuou recebendo.

Adicionais também serão pagos

A boa notícia é que alguns adicionais irão continuar sendo pagos normalmente para os beneficiários do Bolsa Família, como o valor de R$ 150 para crianças com idade entre 0 e 6 anos e o adicional de R$ 50 para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos.

Além disso, é importante lembrar que para continuar recebendo os valores extras é preciso sempre cumprir as regras que foram impostas pelo Governo Federal, senão, após uma certa quantidade de advertência, o beneficiário é excluído da folha de pagamentos.

Uma das principais regras que devem ser respeitadas, é a frequência mínima escolar, caso ela não seja cumprida, como citado, a família pode perder o benefício.

Veja também: Caixa Tem Confirma Pagamento Antes Da Hora Para Quem Está Neste Grupo